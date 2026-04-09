Vatíkaninu brugðið eftir hótanir frá Pentagon og páfinn hættir við heimsókn – Varaforsetinn segist ætla að kanna málið

Varaforseti Bandaríkjanna, JD Vance, segist ætla að skoða fréttir um að háttsettur embættismaður hafi lesið erindreka Vatíkansins pistilinn með svo ofsafengnum hætti að páfinn, Leó XIV, hætti við fyrirhugaða heimsókn sína til Bandaríkjanna. Erindrekinn og kardinálinn Christophe Pierre mun hafa fengið að heyra það frá háttsettum embættismanni varnarmálaráðuneytisins bandaríska, sem gjarnan er kennt við Pentagon, að Vatíkanið og kaþólska kirkjan ættu að samþykkja hernaðarbrölt ríkisstjórnar Donalds Trump.
Þetta mun hafa átt sér stað á hitafundi í janúar en samkvæmt frétt The Free Press um fundinn mun einum embættismanni hafa orðið svo heitt í hamsi að hann teygði sig eftir vopni, safngrip frá 14. öld, ásamt því að vísa til Avignon-páfadómsins, tímabils þar sem franska konungsríkið beitti hervaldi til að beygja biskupinn í Rúm undir vilja sinn. Kardinálinn fékk að heyra að hernaðarmáttur Bandaríkjanna væri slíkur að þeir gætu gert hvað sem þeim sýndist. Kaþólska kirkjan þyrfti að ákveða hvort hún væri með eða á móti.
Mun embættismönnum Vatíkansins hafa orðið svo brugðið að þeir slaufuðu fyrirhugaðri heimsókn páfans til Bandaríkjanna, en páfanum hafði verið boðið að vera viðstaddur hátíð í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna. Leó XIV hefur verið gagnrýninn í garð ríkisstjórnar Trumps, þar með talið undanfarnar vikur vegna stríðsins í Íran. Meðal annars fordæmdi páfinn hótanir forsetans í garð írönsku þjóðarinnar og sagði þær óásættanlegar.
JD Vance, sem er kaþólskur, segist ætla sér að ræða við kardínálann til að heyra hans lýsingu á áðurnefndum fundi og til að leiða í ljós hvað gerðist í raun og veru en varnarmálaráðuneytið heldur því fram að fréttir af atvikinu séu stórlega ýktar og að fundurinn í janúar hafi farið fram í mesta bróðerni.
Eins og áður segir var það The Free Press sem fjallaði fyrst um málið en sjálfstætt starfandi blaðamaður að nafni Crhistopher Hale, sem heldur úti fréttabréfinu Letters from Leo á Substack, tekur undir fréttaflutninginn.