Læknirinn á Hawai fundinn sekur um tilraun til manndráps

Fimmtudaginn 9. apríl 2026 21:00

47 ára gamall svæfingarlæknir á Hawai, Gerhardt Konig, var í dag fundinn sekur um tilraun til manndráps, fyrir dómstóli í Hawai.

Ákært var vegna atvika er urðu í fjallgöngu sem læknirinn og eiginkona hans, Arielle Konig, fór í sem hluta af helgarferð til Honolulu í mars árið 2025.

Arielle segir að Gerhardt hafi þar reynt að henda sér fram af bjargbrún og sprauta í sig óþekktu efni. Og þegar það gekk ekki hafi hann slegið hana með grjóti. Bundinn var endi á árásina er tveir fjallgöngumenn heyrði hróp Arielle eftir hjálp.

Gerhardt neitaði sök og bar við sjálfsvörn, sagði að Arielle hefði ráðist á sig fyrst.

Ástæðan fyrir árásinni var meint framhjáhald Arielle en Gerhardt sakaði hana um tilfinningalegt framhjáhald með vinnufélaga sínum. Sagðist hann meðal annars hafa fundið sannanir um þetta í síma hennar.

Vitnaleiðslur í málinu hafa staðið yfir frá því í marsmánuði. Hafa þær verið sakborningnum óhagstæðar. DV hefur fjallað nokkuð um málið, sjá hér:

Segir föður sinn hafa varpað sprengju í FaceTime-símtali

Sonur hjónanna bar meðal annars vitni, hinn 19 ára gamli Emile Konig. Sagði hann að faðir hans hefði í FaceTime-símtali 24. mars í fyrra viðurkennt að hafa reynt að drepa móður hans og sagðist jafnframt ætla að svipta sig lífi.

Að sögn sonarins sagði faðir hans að eiginkonan hefði haldið fram hjá sér og að hann hefði reynt að bana henni. Þá hafi hann bætt við að hann myndi ekki snúa aftur til heimilis þeirra í Maui og hvatt son sinn til að hugsa vel um yngri systkin sín. Emile sagði einnig að faðir hans hefði sagst ætla að stökkva fram af bjargi, en hann hefði reynt að fá hann ofan af því.

Sakfelldur fyrir tilraun til manndráps

Niðurstaða dómstólsins á Hawai var sú að sakfella Gerhardt Konig fyrir tilraun til manndráps. Gæti hann átt yfir höfði sér 20 ára fangelsi en refsing verður ákvörðuð í ágústmánuði næstkomandi.

Lesa má um málið meðal annars hér.

 

