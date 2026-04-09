Bjó til yfir 700 klámmyndir með gervigreind – nú er fyrsti dómurinn fallinn

Samkvæmt bandaríska dómsmálaráðuneytinu er hann sá fyrsti sem sakfelldur er samkvæmt nýjum alríkislögum sem beinast sérstaklega að slíkum fölsunum með gervigreind. Breska blaðið The Guardian fjallar um dóminn á vef sínum.
Maðurinn sem um ræðir, James Strahler II, 37 ára, játaði sök fyrir alríkisdómi á þriðjudag. Málið er eitt það fyrsta sem reynir á svonefnd Take It Down Act, en um er að ræða lög sem banna birtingu eða dreifingu viðkvæmra mynda, sem búnar eru til með gervigreind (e. deepfake), án samþykkis þess sem í hlut á.
Málið þykir sérlega alvarlegt í ljósi þess að börn komu einnig við sögu í hluta þess efnis sem hann framleiddi.
Samkvæmt saksóknurum sendi Strahler skilaboð til að minnsta kosti sex fullorðinna kvenna á tímabilinu frá desember 2024 til júní 2025. Skilaboðin innihéldu bæði raunverulegar og gervigreindarmyndir af fórnarlömbunum.
Þá er hann sagður hafa notað gervigreind til að búa til klámfengin myndskeið þar sem eitt fórnarlambið var sýnt í kynferðislegum aðstæðum með föður sínum. Saksóknarar segja að þeim myndskeiðum hafi verið dreift til samstarfsfólks konunnar.
Saksóknarar segja jafnframt að hann hafi búið til klámfengið efni af börnum með gervigreind með því að nota andlit drengja undir lögaldri úr nærsamfélagi sínu. Andlitin setti hann á líkama fullorðinna eða annarra barna í klámfengnum myndskeiðum.
Alls er talið að Strahler hafi búið til meira en 700 myndir af bæði raunverulegum fórnarlömbum og gervipersónum. Efnið var samkvæmt ákæru birt á vefsíðu sem tengist kynferðisofbeldi gegn börnum, að því er fram kemur í frétt The Guardian.
Nýju lögin, sem tóku gildi í maí á síðasta ári eftir undirritun Donalds Trump Bandaríkjaforseta, skylda einnig samfélagsmiðla og vefsíður til að fjarlægja allt slíkt efni innan 48 klukkustunda frá beiðni fórnarlambs.
Endanleg refsing hefur ekki verið ákveðin enn og verður það gert við sérstaka dómsuppkvaðningu. Ljóst er hins vegar að Strahler gæti átt yfir höfði sér margra ára fangelsisdóm.