Töldu að myndin væri búin til með gervigreind – raunveruleikinn var annar

Myndir frá vettvangi hafa vakið talsverða athygli en þær sýna hundana í miklum troðningi í umræddu húsi. Sumir þeirra höfðu leitað skjóls á óvenjulegum stöðum og hafði til dæmis einn komið sér fyrir inni í ofni í húsinu.
Poodle-hundarnir voru fluttir á dýramiðstöð RSPCA í Radcliffe í Nottingham. Þar kom í ljós að sum dýranna voru svo hrædd við umheiminn að það þurfti að bera þau út úr búrum sínum og undir bert loft.
Í frétt Daily Mail kemur fram að hávær orðrómur hafi farið á kreik þess efnis að myndin hér að ofan hafi verið unnin með gervigreind. Jo Hirst, yfirmaður hjá RSPCA, þvertekur þó fyrir það.
„Vantrú almennings er skiljanleg, en þessi mynd er raunveruleg. Ofræktun og eigendur sem ráða ekki við aðstæður geta skapað ótrúlegar aðstæður, og starfsmenn okkar eru að sjá sífellt fleiri mál þar sem um er að ræða 10, 20 og jafnvel 100 dýr,“ sagði hún.
Flestir poodle-hundanna hafa nú þegar fengið ný heimili, en tveir þeirra, Eva og Teddy, bíða enn eftir að verða ættleiddir.
Samkvæmt fréttamiðlinum Cambs News, sem Daily Mail vísar til, hefur tilfellum þar sem dýr finnast við slæmar aðstæður fjölgað um 70 prósent frá heimsfaraldri kórónuveirunnar.
Málið er eitt af mörgum sem bresk dýraverndarsamtök hafa þurft að bregðast við undanfarin misseri, þar sem ofræktun og vanræksla hafa leitt til þess að fjöldi hunda finnst við óboðlegar aðstæður.
„Við erum að gefa þeim besta líf sem mögulegt er,“ sagði Wes Donnelly, lögregluþjónn og yfirmaður hundasveitar lögreglunnar á Stór-Manchester svæðinu. Þar hafa hundar sem finnast við bágbornar aðstæður fyrir nýtt hlutverk.
„Þessir hundar hafa farið frá vanrækslu yfir í að hafa raunverulegan tilgang. Ef þjálfunin gengur vel munu þeir brátt hjálpa okkur að finna fíkniefni, reiðufé og aðra hluti við rannsóknir mála,” segir hann.