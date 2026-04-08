Dóttir krefst svara eftir dularfullt hvarf móður sinnar

CBS News greinir frá þessu.
Konan sem um ræðir, Lynette Hooker frá Michigan, var í bátsferð með eiginmanni sínum, Brian Hooker, þegar hún féll fyrir borð að kvöldi laugardags þegar hjónin voru á leið frá Hope Town til Elbow Cay.
Brian Hooker sagði lögreglu að eiginkona hans hefði fallið útbyrðis ásamt lyklum bátsins og að sterkir útfallsstraumar hefðu borið hana hratt frá bátnum. Þar sem vélin stöðvaðist og lyklarnir voru ekki tiltækir sagðist hann hafa róið bátnum – harðbotna slöngubáti – og komið að landi um klukkan fjögur aðfaranótt sunnudags.
Karli Aylesworth, dóttir Lynette, segist þó ekki sannfærð um þessa atburðarás. Hún lýsir móður sinni sem reyndri sundkonu og segir hana hafa stundað siglingar í rúman áratug.
„Ég skil ekki hvernig hún gat verið með lykilinn að bátnum. Brian er alltaf við stýrið og hefur því vanalega lyklana í sinni vörslu. Þetta passar einfaldlega ekki við það sem ég þekki,“ sagði Aylesworth við CBS News.
Hún segir jafnframt mikilvægt að yfirvöld rannsaki málið til hlítar, þar sem fjölskyldan vilji fá skýr svör um hvað gerðist þessa nótt.
Lögregla hefur lagt áherslu á að Brian hafi ekki verið sakaður um neitt refsivert í tengslum við hvarfið og málið sé enn skilgreint sem leitar- og björgunaraðgerð.
Samkvæmt dótturinni höfðu hjónin skilið um tíma fyrir einhverju síðan, en síðar tekið saman á ný.