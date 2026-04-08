Miðvikudagur 08.apríl 2026

Pressan

Dóttir krefst svara eftir dularfullt hvarf móður sinnar

Miðvikudaginn 8. apríl 2026 10:30

Lynette Hooker.

Leit stendur enn yfir að bandarískri konu sem hvarf í bátsferð við Bahamaeyjar um helgina. Dóttir konunnar efast um frásögn eiginmannsins og stjúpföður síns af atvikinu.

CBS News greinir frá þessu.

Konan sem um ræðir, Lynette Hooker frá Michigan, var í bátsferð með eiginmanni sínum, Brian Hooker, þegar hún féll fyrir borð að kvöldi laugardags þegar hjónin voru á leið frá Hope Town til Elbow Cay.

Brian Hooker sagði lögreglu að eiginkona hans hefði fallið útbyrðis ásamt lyklum bátsins og að sterkir útfallsstraumar hefðu borið hana hratt frá bátnum. Þar sem vélin stöðvaðist og lyklarnir voru ekki tiltækir sagðist hann hafa róið bátnum – harðbotna slöngubáti – og komið að landi um klukkan fjögur aðfaranótt sunnudags.

Karli Aylesworth, dóttir Lynette, segist þó ekki sannfærð um þessa atburðarás. Hún lýsir móður sinni sem reyndri sundkonu og segir hana hafa stundað siglingar í rúman áratug.

„Ég skil ekki hvernig hún gat verið með lykilinn að bátnum. Brian er alltaf við stýrið og hefur því vanalega lyklana í sinni vörslu. Þetta passar einfaldlega ekki við það sem ég þekki,“ sagði Aylesworth við CBS News.

Hún segir jafnframt mikilvægt að yfirvöld rannsaki málið til hlítar, þar sem fjölskyldan vilji fá skýr svör um hvað gerðist þessa nótt.

Lögregla hefur lagt áherslu á að Brian hafi ekki verið sakaður um neitt refsivert í tengslum við hvarfið og málið sé enn skilgreint sem leitar- og björgunaraðgerð.

Samkvæmt dótturinni höfðu hjónin skilið um tíma fyrir einhverju síðan, en síðar tekið saman á ný.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Dóttir krefst svara eftir dularfullt hvarf móður sinnar
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Dularfull andlát og hvörf níu vísindamanna með tengsl við NASA og kjarnorkuleyndarmál vekja áhyggjur
Pressan
Í gær
Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum
Pressan
Í gær
Óttast endurkomu hættulegs barnasjúkdóms eftir samdrátt í bólusetningum
Pressan
Í gær
Leyniþjónustan segir ljóst hver tekur við af Kim Jong Un
Pressan
Í gær
Vísindamenn sem rannsökuðu hákarla við strendur Bahamas gerðu óvænta uppgötvun
Pressan
Í gær
Beið í meira en hálfa öld eftir að ná fram hefnd eftir atvik í búningsklefa
Pressan
Í gær
Dreymir þig um að flytja út? Þessi átta lönd greiða þér fyrir það

Mest lesið

Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Dagný Brynjars með ákall til íslenskra sjónvarpsmanna – „Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum“
Setur allt á hliðina með myndir af sér nánast naktri
Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum
Þorgerður Katrín hughreystir Patrek Jaime – „Elsku Patti“

Nýlegt

Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Gleðifréttir rúmu ári eftir harmleikinn í lífi leikkonunnar
Konan sem elskar myndatökur í sundfötum frumsýnir nýjan kærasta
Skiptar skoðanir í stjórn RÚV: Stefán Jón vill ekki að fréttir víki fyrir íþróttaefni
Liverpool vilja ólmir fá franska landsliðsmanninn
Pressan
Í gær
Töluverður heilsufarsávinningur getur fylgt því að liggja á maganum
Pressan
Í gær

Prófessor í offitumálum með óvænta yfirlýsingu – „Fita er vinur okkar“

Prófessor í offitumálum með óvænta yfirlýsingu – „Fita er vinur okkar“
Pressan
Í gær
Að forðast sólina getur aukið dánarlíkurnar jafn mikið og reykingar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Enn einn lykilmaður Írans felldur í árás Ísraela
Pressan
Fyrir 2 dögum

Dularfullur lottóvinningshafi missti af 1.800 milljónum króna

Dularfullur lottóvinningshafi missti af 1.800 milljónum króna
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þessi afskekkta eyja fær örfáa gesti en glímir við risavaxinn vanda

Þessi afskekkta eyja fær örfáa gesti en glímir við risavaxinn vanda
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fyrrum foringi í flughernum segir að geimverur hafi aftengt bandarísk kjarnorkuvopn í kalda stríðinu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Viltu vita hver andlegi aldur þinn er? – Þá þarftu bara að telja hundana

Viltu vita hver andlegi aldur þinn er? – Þá þarftu bara að telja hundana
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta eru hamingjusömustu þjóðirnar og það sem skilur þær frá öðrum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sérfræðingur varar við – Þú mátt aldrei skeina þig oftar en þrisvar sinnum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sálfræðingur segir að fólkið í hamingjusömustu samböndunum tali daglega um þetta

Sálfræðingur segir að fólkið í hamingjusömustu samböndunum tali daglega um þetta
Pressan
Fyrir 2 dögum

Það hversu oft þú borðar getur haft áhrif á heilann

Það hversu oft þú borðar getur haft áhrif á heilann
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þess vegna er best að þurrka leirtauið ekki með viskastykki
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta getur gefið til kynna að þú fáir of lítið prótín
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þetta eru merki þess að þú borðir of mikinn sykur

Þetta eru merki þess að þú borðir of mikinn sykur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Reiði yfir ákvörðun þingsins í Tennessee – Nú eiga skólar að hampa boðorðunum tíu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Svona oft ættirðu að skúra heima hjá þér
Pressan
Fyrir 3 dögum
Rússnesk yfirvöld vilja gera stolna bíla frá Evrópu löglega
Pressan
Fyrir 3 dögum

Reyndi að smygla 2.000 maurum

Reyndi að smygla 2.000 maurum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ræddi við lögregluna um eiginmann sinn – Fimm dögum síðar var hún dáin

Ræddi við lögregluna um eiginmann sinn – Fimm dögum síðar var hún dáin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þess vegna er bensínlokið annað hvort hægra eða vinstra megin
Pressan
Fyrir 3 dögum

Brátt heyrir þetta sögunni til á evrópskum hótelum

Brátt heyrir þetta sögunni til á evrópskum hótelum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Barron Trump er „einfari“ og ólíkur Donald Trump að einu leyti
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þetta eru skýr merki um að heilinn þinn sé að eldast
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þetta gerist ef þú drekkur vatn áður en þú tannburstar þig

Þetta gerist ef þú drekkur vatn áður en þú tannburstar þig
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þú ættir að hugsa þig um áður en þú leggur símann frá þér og lætur skjáinn vísa niður

Þú ættir að hugsa þig um áður en þú leggur símann frá þér og lætur skjáinn vísa niður
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ætla að láta útlendinga greiða meira fyrir dísilolíu en heimamenn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Svefn er ein algengasta ástæðan fyrir styttri lífaldri – Bara reykingar hafa meiri áhrif