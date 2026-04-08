Börn í páskaeggjaleit fundu hauskúpu

Börn sem leituðu páskaeggja í DeForest-garðinum í Long Beach í Kaliforníu, BNA, á páskadag, fundu hauskúpu sem var að hálfu niðurgrafin í jarðveginum.
Lögregluyfirvöld í hafa staðfest að hauskúpan sé af manneskju. Af þeim sökum eru rannsóknarlögreglumenn í umdæminu að skoða mál sem varða tilkynningar um týnda einstaklinga.
Tæknideild lögreglunnar á svæðinu rannsakar hauskúpuna en samkvæmt heimildum er hún smágerð sem vekur grun um að hún gæti verið af nýfæddu barni.
Í kjölfar tilkynningar um fundinn á hauskúpunni innsiglaði lögregla hluta af DeForest-garðinum og lagði tjald yfir svæðið þar sem haukúpan fannst.