Vísindamenn sem rannsökuðu hákarla við strendur Bahamas gerðu óvænta uppgötvun

CBS News greindi frá niðurstöðunum á dögunum.
Rannsóknarteymi sjávarlíffræðinga greindi blóðsýni úr 85 hákörlum af fimm mismunandi tegundum, sem veiddir voru nokkra kílómetra undan ströndum afskekktrar eyju í Bahama-eyjaklasanum. Sýnin voru svo prófuð fyrir 24 mismunandi efnum, bæði löglegum og ólöglegum.
Niðurstöðurnar sýndu að 28 hákarlar höfðu mælanlegt magn af koffíni, algengum bólgueyðandi verkjalyfjum sem fást án lyfseðils. Í einu tilviki mældist kókaín í blóði hákarlsins. Þá er tekið fram að sumir þeirra reyndust vera með fleiri en eitt af þessum efnum í blóðinu.
Rannsakendur segja að þetta sé hluti af vaxandi vandamáli þar sem lyf, vímuefni og önnur efni finnast í auknum mæli í höfum heimsins. Sérstaklega séu svæði í hraðri uppbyggingu viðkvæm fyrir slíkri mengun.
„Þó að uppgötvun kókaíns, sem er ólöglegt efni, veki strax athygli, er magn koffíns og annarra lyfja í blóði margra þeirra hákarla sem voru rannsakaðir ekki síður áhyggjuefni,“ segir Natascha Wosnick, aðalhöfundur rannsóknarinnar og dýrafræðingur.
„Þetta eru lögleg efni sem margir neyta daglega og fólk virðist lítið spá í þau, en umhverfisáhrif þeirra eru greinilega mælanleg.“
Gögn rannsóknarinnar benda til þess að hákarlar með þessi efni í blóði sýni breytingar á efnaskiptum, þar á meðal merkjum sem tengjast streitu. Enn er þó óljóst hvort þessar breytingar hafi bein skaðleg áhrif, en vísindamenn telja mögulegt að þær geti haft áhrif á hegðun dýranna.
„Helsta áhyggjuefni okkar er ekki aukin árásargirni gagnvart mönnum, heldur möguleg áhrif á heilsu og stöðugleika í stofni dýranna,“ segir Wosnick.
Hún bendir á að langvarandi útsetning fyrir manngerðum efnum, sem eiga sér enga náttúrulega hliðstæðu í vistkerfum hafsins, geti haft ófyrirséðar afleiðingar.