Þriðjudagur 07.apríl 2026

Óttast endurkomu hættulegs barnasjúkdóms eftir samdrátt í bólusetningum

Þriðjudaginn 7. apríl 2026 07:00

Ashlee Dahlberg með syni sínum Liam sem lést í fyrra.

Læknar í Bandaríkjunum vara nú við því að Hib-sýkingar, sem eitt sinn voru meðal hættulegustu bakteríusjúkdóma ungra barna, kunni að vera að sækja í sig veðrið á ný í kjölfar lækkandi bólusetningarhlutfalls á síðustu árum.

NBC News fjallaði ítarlega um þetta á dögunum.

Hib-sýkingar, eða Haemophilus influenzae b, geta valdið alvarlegum sýkingum á borð við lungnabólgu, heilahimnubólgu og eyrnabólgu og valdið blóðsýkingum og liðbólgum.

Fyrir tilkomu bóluefnisins árið 1987 greindust um 20 þúsund börn árlega með alvarleg Hib-tilfelli í Bandaríkjunum og um eitt þúsund þeirra létust.

Eftir að bólusetningar hófust fækkaði tilfellum hratt og hafa þau verið aðeins í kringum 50 á undanförnum árum, en nú óttast barnalæknar að sjúkdómurinn kunni að sækja í sig veðrið.

Samkvæmt nýjustu tölum frá bandarísku sóttvarnastofnuninni, CDC, lækkaði hlutfall barna sem fengu alla Hib-bólusetningarröðina úr 78,8 prósentum árið 2019 í 77,6 prósent árið 2021. Þótt breytingin virðist lítil segja sérfræðingar að hún geti haft alvarlegar afleiðingar, sérstaklega fyrir börn með veiklað ónæmiskerfi.

Dæmi um alvarleg veikindi

Barnalæknar víða um Bandaríkin segja frá nýjum og alvarlegum tilfellum sem þeir hafi ekki séð í mörg ár.

Í Tennessee hafa nýlega komið upp tvö tilfelli af Hib-heilahimnubólgu. Í Flórída voru tvö ung börn lögð inn á gjörgæslu með Hib í desember, þar af fjögurra mánaða barn sem lést. Að sögn lækna voru bæði börnin óbólusett.

„Ég hafði ekki séð Hib í mörg ár en nú er ég farinn að heyra af því aftur,“ sagði barnalæknirinn Eehab Kenawy, sem starfar í Panama City í Flórída, í samtali við NBC.

Læknar segja að endurkoma sjúkdómsins þýði að þeir þurfi á ný að hafa Hib í huga þegar ung, óbólusett börn koma inn með einkenni sem líkjast hefðbundnum bakteríusýkingum.

Í umfjölluninni er einnig rætt við Ashlee Dahlberg, móður hins átta ára gamla Liam sem lést af völdum Hib í fyrra. Hún hvetur foreldra til að bólusetja börn sín. Liam hafði fengið bóluefni á sínum tíma en var með veiklað ónæmiskerfi vegna sterameðferðar við astma. Sýkingin þróaðist hratt yfir í heilahimnubólgu og innan tveggja daga hafði heilabjúgur valdið óafturkræfum skemmdum.

Læknar óttast þróunina

Sérfræðingar segja að aukin tregða gagnvart bólusetningum almennt sé farin að hafa áhrif á sjúkdóma sem áður voru nær horfnir. Ekki eru aðeins Hib-bólusetningar á niðurleið heldur hefur bólusetningarhlutfall barna almennt lækkað í stórum hluta Bandaríkjanna frá árinu 2019.

Læknar segja að mislingafaraldrar síðustu mánaða sýni hvað getur gerst þegar þátttaka í bólusetningum minnkar. „Mislingar eru bara byrjunin,“ segir Leisha Nolen, sóttvarnalæknir Utah-ríkis.

