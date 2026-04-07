Þriðjudagur 07.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum

Þriðjudaginn 7. apríl 2026 17:30

Sænskir lögreglumenn við störf. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Mynd:Getty

Lögregla í Svíþjóð hefur óskað eftir upplýsingum frá almenningi vegna rannsóknar á atviki sem varð á bílastæði í borginni Borås í gær, á annan í páskum. Grunur leikur á að um mannrán hafi verið ræða.

Málið er rannsakað sem mannrán en lögreglu hefur ekki tekist að komast að því hvaða manneskju hefur þá verið rænt.

Borås er í suðurhluta landsins, í Västra Götaland héraði. Þar búa svipað margir og í Reykjavík. Borgin er í um 55 kílómetra í austurátt frá Gautaborg. Knattspyrnufélagið Elfsborg, sem leikur í úrvalsdeild karla í Svíþjóð, er frá Borås, en nokkrir íslenskir knattspyrnumenn hafa leikið með félaginu en í núverandi leikmannahóp eru tveir Íslendingar.

Í fréttum SVT kemur fram að á annan í páskum, um klukkan 17, hafi nokkur fjöldi einstakingla haft samband við lögreglu og sagst hafa orðið vitni að því að manneskja hafi verið þvinguð inn í bíl á bílastæði. Öll vitnin sáu hins vegar atvikið úr nokkurri fjarlægð og þar af leiðandi hefur ekki tekist að bera kennsl á mannræningjana eða þolandann.

Svo virðist þó sem að tekist hafi að bera kennsl á bifreiðina sem notuð var við verknaðinn en hennar mun nú vera leitað en lögregla óskar eftir frekari upplýsingum fólki almenningi og sérstaklega fólki sem kunni að hafa verið statt á svæðinu um þetta leyti og hugsanlega séð eitthvað meira en þeir sem nú þegar hafa haft samband við lögreglu.

