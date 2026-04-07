Leyniþjónustan segir ljóst hver tekur við af Kim Jong Un

Þetta er samkvæmt nýju mati sem talið er hið skýrasta hingað til um pólitíska stöðu hennar.
AP greinir frá þessu og segir að upplýsingarnar hafi komið fram á lokuðum fundi með þingmönnum í þjóðþinginu í Seúl í gær.
Þar sagði forstjóri Þjóðaröryggisþjónustu Suður-Kóreu að stúlkan, sem talið er að sé Kim Ju Ae og um 13 ára gömul, sé nú talin líklegasti arftaki leiðtogans.
Stúlkan hefur ítrekað komið fram opinberlega með föður sínum frá því síðla árs 2022, meðal annars á hernaðarviðburðum, eldflaugasýningum og heimsóknum í vopnaverksmiðjur. Þá vakti athygli fyrir skemmstu þegar hún sást aka skriðdreka við heræfingar og taka þátt í skotæfingum með föður sínum.
Að mati suður-kóresku leyniþjónustunnar virðast norður-kóresk stjórnvöld markvisst hafa skipulagt slíka opinbera viðburði til að styrkja hernaðarlega ímynd hennar og draga úr efasemdum um mögulegan kvenkyns arftaka í ríki sem hefur frá stofnun árið 1948 eingöngu verið stjórnað af karlmönnum úr Kim-ættinni.
Kim Jong Un tók við völdum eftir andlát föður síns, Kim Jong Il, árið 2011, sem sjálfur hafði erft völdin af föður sínum og stofnanda ríkisins, Kim Il Sung.
Í frétt NBC kemur fram að ekki séu þó allir sérfræðingar sammála mati leyniþjónustunnar. Sumir telja ólíklegt að mjög karllægt valdakerfi Norður-Kóreu myndi sætta sig við konu í æðsta embætti.
Aðrir benda á að Kim Jong Un, sem er 42 ára, sé enn tiltölulega ungur og hafi litla ástæðu til að gefa of skýrt til kynna hver taki við af honum, þar sem slíkt gæti grafið undan stöðu hans.