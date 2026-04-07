Dularfull andlát og hvörf níu vísindamanna með tengsl við NASA og kjarnorkuleyndarmál vekja áhyggjur

Þriðjudaginn 7. apríl 2026 22:00

Miðillinn DailyMail greinir frá því að níu vísindamenn með tengsl við geimferðaáætlun Bandaríkjanna eða kjarnorkuleyndarmál hafi ýmist látið lífið eða horfið með dularfullum hætti á undanförnum árum. Rekur miðillinn að sá níundi á þessum ógnvekjandi lista sé vísindamaðurinn Michael David Hicks en hann lést í júlí árið 2023 aðeins 59 ára að aldri. Dánarorsök hans var aldrei opinberuð og miðillinn gat engar heimildir fundið um hvort krufning hefði farið fram eða ekki.

Hicks starfaði hjá undirstofnun NASA, Jet Propulsion Laboratory (JPL) á árunum 1998-2022 og mun hann hafa gefið út rúmlega 80 vísindagreinar á þessum tíma og auk þess verið hluti af mörgum starfshópum sem hjálpuðu NASA að skilja betur eðli smástirna og halastjarna. Tók Hicks meðal annars þátt í svokölluðu DART-verkefni, þar sem NASA kannaði hvort mannkynið gæti beint hættulegum smástirnum frá jörðinni.

Engar ásakanir hafa komið fram um að andlát Hicks hafi borið að með saknæmum hætti en málið þykir dularfullt þar sem hér er um að ræða níunda málið þar sem einstaklingur með tengsl við geimferða- eða kjarnorkuleyndarmál Bandaríkjanna lætur lífið fyrir aldur fram eða hverfur með dularfullum hætti. Að sögn Dailymail hefur þetta vakið áhyggjur þjóðaröryggissérfræðinga.

Þrír aðrir á þessum lista höfðu starfað náið með Hicks hjá JPL. Ein þeirra er Monica Reza sem hvarf sporlaust í júní á síðasta ári, nokkrum mánuðum eftir að hún störf hjá rannsóknarstofu NASA. Síðan er það Frank Maiwald sem var samstarfsmaður Hicks til margra ára. Hann lést í júlí, árið 2024, aðeins 61 árs að aldri. Andlát Maiwald vakti ekki mikla athygli. Í febrúar á þessu ári var stjarneðlisfræðingurinn Carl Grillmair myrtur fyrir utan heimili sitt en hann hafði starfað við Tækniháskólann í Kaliforníu og naut stuðnings frá JPL. Grillmair tók einnig þátt í stórum verkefnum hjá NASA sem tengdust geimsjónaukum.

Önnur nöfn á listanum eru William Neil McCasland, fyrrum bandarískur hershöfðingi sem er talinn hafa rannsakað fljúgandi furðuhluti áður en hann fór á eftirlaun, en hann mun hafa séð um fjármögnum fyrir verkefni hjá JPL sem Monica Reza var í forsvari fyrir. McCasland hefur verið saknað undanfarna mánuði. Svo er það Melissa Casias og Anthony Chavez, sem hurfu árið 2025, og störfuðu fyrir Los Alamos-rannsóknarstofuna sem kom að verkefnum á herstöðinni þar sem McCasland starfaði.

DailyMail segir að í minningargreinum um Hicks komi hvergi fram að hann hafi glímt við heilsubrest. Andlátið virðist hafa borið brátt að um ári eftir að hann lét af störfum hjá JPL. Það sama má segja um andlát Maiwalds, en hann lést af óþekktum orsökum í Los Angeles og þrátt fyrir að hann hafi verið virtur vísindamaður hafi merkilega fáir tjáð sig um andlát hans. Aðeins ein minningargrein var rituð um hann og birt á netinu.

NASA og JPL tjá sig hvorki um andlát Maiwalds né Hicks og hafa ekki svarað fyrirspurnum DailyMail um eðli starfa vísindamannanna fyrir andlát þeirra. Miðillinn komst þó að því að Maiwald hafi gert merka uppgötvun sem gæti hjálpað við að greina líf á öðrum hnöttum og Grillmar átti þátt í uppgötvun vatns á fjarlægri reikistjörnum.

Þessi hvörf og andlát hafa vakið athygli þingmanna og bandarísku leyniþjónustunnar, enda um að ræða afar sérhæfða vísindamenn sem hafa unnið að mikilvægum tækniuppgötvunum. Þeir gætu því hafa verið skotmark óvinaríkja Bandaríkjanna. Einn fyrrum embættismaður hjá FBI, Chris Sweker, bendir á að Kína, Rússland, Pakistan, Indland, Íran og Norður-Kórea séu allt ríki sem gætu viljað komast yfir þessi tæknileyndarmál Bandaríkjanna.

Miðillinn minnir svo á morðið á Nuno Loureiro, en hann starfaði að rannsóknum í kjarnorku og var banað á heimili sínu í Boston í desember. Það morð þykir þó upplýst, en skotmaðurinn var Claudio Neves Valente en hann hafi verið í háskóla með Loureiro.

Eins nefnir miðilinn mál Jason Thomas, sem vann að þróun krabbameinslyfja hjá Novartis. Hann fannst látinn í stöðuvatni í Massachusettes í mars eftir að hafa verið saknað í þrjá mánuði.

Nánar má lesa um málið hjá DailyMail. 

