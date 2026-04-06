Töluverður heilsufarsávinningur getur fylgt því að liggja á maganum

HuffPost skýrir frá þessu og segir að hugmyndin á bak við þetta sé einföld: Að nota tíma á hverjum degi til að liggja á maganum. Sérfræðingar segja að þetta geti unnið á móti líkamlegum vandamálum sem margir finna fyrir eftir langa daga fyrir framan skjáinn eða við skrifborð.
Tölur frá bandarísku vinnumálastofnuninni sýna að fólk situr að meðaltali 45% af vinnudeginum. Um 91% Bandaríkjamanna eiga snjallsíma og það þýðir því að mjög margir eyða stórum hluta af deginum í að horfa á skjá. Sérfræðingar segja að þessi blanda geti valdið mörgum líkamlegum vandamálum.
„Að liggja á maganum í 10 mínútur eða meira á dag, á meðan maður horfir á sjónvarpið eða les, getur bætt úr lélegri líkamsstöðu og linað hálsverki, álagið á hnakka og axlir sem verður til þegar við horfum niður á síma og spjaldtölvur klukkustundum saman,“ sagði Julie Landis, sjúkraþjálfari, að sögn HuffPost.
Margir læknar og meðferðaraðilar segjast fá sífellt fleiri sjúklinga sem glíma við verki í hnakka. Það er því kannski ekki úr vegi að liggja smávegis á maganum.