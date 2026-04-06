Mánudagur 06.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Töluverður heilsufarsávinningur getur fylgt því að liggja á maganum

Mánudaginn 6. apríl 2026 16:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Tummy time“ (maga tími) er yfirleitt tengt við ungabörn en fyrir þau er þetta notað til að styrkja vöðva og fínhreyfingar. En þessi aðferð sækir nú á fyrir fullorðna.

HuffPost skýrir frá þessu og segir að hugmyndin á bak við þetta sé einföld: Að nota tíma á hverjum degi til að liggja á maganum. Sérfræðingar segja að þetta geti unnið á móti líkamlegum vandamálum sem margir finna fyrir eftir langa daga fyrir framan skjáinn eða við skrifborð.

Tölur frá bandarísku vinnumálastofnuninni sýna að fólk situr að meðaltali 45% af vinnudeginum. Um 91% Bandaríkjamanna eiga snjallsíma og það þýðir því að mjög margir eyða stórum hluta af deginum í að horfa á skjá. Sérfræðingar segja að þessi blanda geti valdið mörgum líkamlegum vandamálum.

„Að liggja á maganum í 10 mínútur eða meira á dag, á meðan maður horfir á sjónvarpið eða les, getur bætt úr lélegri líkamsstöðu og linað hálsverki, álagið á hnakka og axlir sem verður til þegar við horfum niður á síma og spjaldtölvur klukkustundum saman,“ sagði Julie Landis, sjúkraþjálfari, að sögn HuffPost.

Margir læknar og meðferðaraðilar segjast fá sífellt fleiri sjúklinga sem glíma við verki í hnakka. Það er því kannski ekki úr vegi að liggja smávegis á maganum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Mest lesið

Nýlegt

Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum

Pressan
Í gær
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær

Pressan
Í gær

Pressan
Í gær
Pressan
Í gær

Pressan
Í gær
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær

Pressan
Í gær

Pressan
Í gær
Pressan
Í gær
Pressan
Fyrir 2 dögum

Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Pressan
Fyrir 2 dögum

Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Pressan
Fyrir 3 dögum

Pressan
Fyrir 3 dögum
Pressan
Fyrir 4 dögum
