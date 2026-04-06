Mánudagur 06.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Þessi afskekkta eyja fær örfáa gesti en glímir við risavaxinn vanda

Mánudaginn 6. apríl 2026 07:00

Eyjan Nárú er lítil. Þrátt fyrir það glímir hún við miklar áskoranir. Mynd/Getty

Þrátt fyrir hvítar sandstrendur, kóralrif og suðrænt loftslag heimsækja aðeins 200 ferðamenn eyjuna Nárú heim á ári hverju. Nárú, sem er eyríki í Míkrónesíu, er að þem sökum það land í heiminum sem fæstir heimsækja.

Nárú er einnig þekkt fyrir aðra og dekkri staðreynd; þar er hæsta hlutfall offitu í heiminum.

Daily Mail fjallaði á dögunum um ferðasögu ástralska ferðabloggarans Noel Philips sem heimsótti Nárú fyrir skemmstu. Að eigin sögn var hann aðeins þrettándi ferðamaðurinn á þessu ári sem fékk leyfi til að heimsækja landið.

Í myndbandi sem hann birti frá ferð sinni lýsti hann bæði kyrrð eyjunnar og sláandi andstæðum hennar.

Tekur hálftíma að aka hringinn

Nárú er aðeins 21 ferkílómetri að stærð, sem gerir landið að þriðja minnsta ríki heims. Þar búa um 12 þúsund manns, og hægt er að aka hringinn í kringum eyjuna á um hálftíma.

Þó strandlengjan beri með sér yfirbragð suðrænnar paradísar er talið að um 80 prósent landsins sé óbyggilegt.

Philips sagði í myndbandinu að verðlag í verslunum hafi komið honum mest á óvart. Þar sem nær allar matvörur eru fluttar inn vikulega með flutningaskipi er ferskvara mjög dýr. Eitt mangó getur kostað allt að 20 ástralska dollara, eða 1.700 krónur íslenskar, á meðan frosnar og unnar matvörur eru mun ódýrari.

Nárú hefur glímt við efnahagslegar áskoranir á síðustu áratugum og liggja rætur vandans að stórum hluta í áratugalangri fosfatvinnslu, sem lagði stóran hluta eyjunnar í rúst og gerði hefðbundinn landbúnað nánast ómögulegan.

Var eitt ríkasta land heims

Á sjöunda áratug síðustu aldar gerðu fosfatbirgðir Nárú um tíma að ríkasta ríki heims miðað við höfðatölu. Þegar auðlindin gekk hins vegar til þurrðar stóð eftir illa farið landslag, skortur á ræktanlegu landi og samfélag sem varð mjög háð innfluttum matvælum og fjárhagsaðstoð frá Ástralíu.

Mataræði íbúa færðist þá frá ferskum fiski, ávöxtum og rótargrænmeti yfir í hvít hrísgrjón, steiktan kjúkling, niðursoðinn mat og sykraða drykki.

Afleiðingarnar sjást skýrt í lýðheilsutölum. Talið er að 94,5 prósent íbúa Nárú séu í ofþyngd eða með offitu og landið mælist einnig með hæstu tíðni sykursýki af tegund 2 í heiminum. Sjúkdómurinn hefur áhrif á yfir 40 prósent þjóðarinnar.

Þrátt fyrir að flug frá Brisbane taki aðeins um fimm klukkustundir heimsækja fáir landið. Ástæðurnar eru meðal annars takmarkað flugframboð, flókið vegabréfsáritunarferli, mikil einangrun og skortur á hefðbundnum ferðamannainnviðum.

Aðeins um tíu flug á vegum Nauru Airlines fara frá Ástralíu í hverri viku og getur flug aðra leið kostað hátt í 200 þúsund krónur. Gisting er einnig takmörkuð. Á eyjunni eru aðeins tvö stærri hótel auk nokkurra hótelíbúða.

Vegna smæðar landsins eru engir hefðbundnir leigubílar í boði og þurfa gestir því að ferðast um eyjuna gangandi eða með almenningssamgöngum.

Hér að neðan má sjá svipmyndir frá ferðalagi Noels.

