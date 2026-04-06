Prófessor í offitumálum með óvænta yfirlýsingu – „Fita er vinur okkar“

En það að vera feitur er ekki endilega ávísun á að maður sé með sjúkdóm segir Jens Meldgaard Bruun, prófessor við Steno sykursýkismiðstöðina í Árósum í Danmörku.
„Margir halda að fita sé slæm. En við eigum ekki að vera svona hrædd við hana. Fita, eða fituvefurinn, er vinur okkar,“ segir hann.
Mörgum kann að finnast þetta óvænt yfirlýsing frá prófessornum sem er einnig yfirlæknir dönsku offitumiðstöðvarinnar.
Hann segir að ástæðan fyrir því að fólk þyngist sífellt meira sé að við séum sköpuð til að borða þegar það er til matur og geyma þar til það er ekki til matur. „Þetta veldur mikilli erfðafræðilegri pressu í heimi þar sem er aðgangur að mat allan sólarhringinn,“ sagði Bruun.
Sá matur, sem við breytum ekki strax í orku, er geymdur sem fita. Bruun vill gjarnan að fólk skilji að það er ekki fitan sem er í sjálfu sér hættuleg. „Við geymum orku í fituvefnum og það er snjallt. Ef við værum ekki með fituvef, þyrfti að geyma aukafitu í vöðvavefnum eða í lifrarvefnum. Það væri óhollt fyrir líkamann,“ sagði hann.