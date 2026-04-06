Mánudagur 06.apríl 2026

Læknir segir að þessi næringarefni séu nauðsynleg fyrir alla yfir sextugu

Mánudaginn 6. apríl 2026 20:00

Það verður að passa upp á að fá nauðsynleg næringarefni. Mynd úr safni.

Þreyta, orkuskortur og erfiðleikar við að einbeita sér. Þetta eru einkenni sem eru oft tengd við hækkandi aldur en þau geta í raun verið afleiðing af næringarefnaskorti.

Skortur á næringarefnum gerist oftar eftir sextugt en fyrr á lífsleiðinni. Ástæðan er að breytingar eiga sér stað í starfsemi líkamans, krónískir sjúkdómar koma við sögu og lyfjataka. Þörfin fyrir ákveðin vítamín og steinefni eykst yfirleitt.

Constanze Lohse, læknir í Norderstedt, segir að hægt sé að líkja fólki, eldra en 65 ára, við atvinnumenn í íþróttum að sögn Hamburger Abendblatt.

Hún sagði að þegar fólk verður sextugt þurfi líkaminn mjög á ýmsum næringarefnum að halda og því þurfi fólk að taka fæðubótarefni.

Starfsemi líkamans hægir vel á sér þegar við náum sextugsaldri því þarmarnir taka færri næringarefni upp, húðin framleiðir minna D-vítamín og bragð- og lyktarskynið breytist og þetta getur orðið til þess að mataræðið verður ansi einhæft. Lohse sagði að lyf geti einnig komið í veg fyrir að líkaminn taki næringarefni upp í sama magni og áður.

„Þau geta haft aukaverkanir á borð við ógleði, uppköst, uppþembu, niðurgang og magaverki. Þetta hamlar upptöku næringarefna,“ sagði hún.

Þrátt fyrir að þörfin fyrir vítamín og steinefni aukist, þá minnkar orkuþörfin. Fólk missir vöðvamassa með aldrinum og bætir fitu á sig og líkaminn notar færri hitaeiningar. Maturinn þarf því að vera hitaeiningasnauður en næringarríkur. „Maður þarf að pakka fleiri næringarefnum í minna magn af mat,“ sagði Lohse og benti á nokkur næringarefni sem við þurfum nauðsynlega að fá á efri árum.

B12-vítamín – Það er bara í dýraafurðum og því finna grænmetisætur fyrir en margt eldra fólk glímir einnig við skort á þessu vítamíni. Lohse sagði að rannsókn ein hafi leitt í ljós að fjórði hver eldri en 65 ára hafi verið með of lítið af B12-vítamíni.

Vandinn eykst með aldrinum því magasýrumagnið minnkar og því er erfiðara fyrir líkamann að taka vítamínið upp. Skortur á B12-vítamíni getur valdið taugaskaða, sjóntruflunum, lömun og í versta falli elliglöpum.

D-vítamín – Með hærri aldri minnkar geta húðarinnar til að mynda D-vítamín. Hér á norðurhveli jarðar eru geislar sólarinnar of veikburða á veturna til að fullnægja þörf okkar fyrir D-vítamín.

Af þeim sökum er nauðsynlegt að taka D-vítamín yfir veturinn og stundum um sumarið, sérstaklega ef maður notar alltaf sólarvörn. Langvarandi D-vítamínskortur eykur líkurnar á beinþynningu og veikir ónæmiskerfið, sem veikist þar að auki með hækkandi aldri.

Ómega-3 – Þessar fitusýrur halda aftur af bólgum og eru mjög mikilvægar fyrir heilann. „Þær veita vernd gegn elliglöpum og hægja á öldrunarferlinu,“ sagði Lohse.

Ómega-3 lækkar einnig blóðþrýstinginn og LDL-kólesterólið. Samt sem áður glíma margir við skort á ómega-3 að sögn Lohse sem sagði að ein af ástæðunum fyrir því sé einhæft mataræði.

Ómega-3 er í feitum fiski, hnetum og plöntuolíu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

