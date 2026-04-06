Mánudagur 06.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Enn einn lykilmaður Írans felldur í árás Ísraela

Pressan
Mánudaginn 6. apríl 2026 10:25

Majid Khademi. Mynd/Wikipedia

Majid Khademi, yfirmaður leyniþjónustu íranska byltingarvarðliðsins (IRGC), féll í loftárás á Teheran í morgun. Íranskir fjölmiðlar staðfestu þetta eftir að ísraelski herinn sendi frá sér yfirlýsingu í morgun.

Khademi er einn af hæstsettu embættismönnum íranska stjórnkerfisins sem hefur verið felldur frá því átökin milli Írans, Ísraels og Bandaríkjanna hófust fyrir rúmum fimm vikum.

Ísraelskir ráðamenn hafa heitið því að halda áfram árásum á leiðtoga íranska hersins og öryggisstofnana.

Khademi tók við embætti í júní á síðasta ári eftir að forveri hans, Mohammed Kazemi, var felldur í loftárás í Teheran.

Dauðsfall Khademi kemur á afar viðkvæmum tímapunkti, þar sem milligönguríki hafa lagt fram ný drög að 45 daga vopnahléi milli Írans annars vegar og Bandaríkjanna og Ísraels hins vegar.

Samkvæmt tillögunni yrði vopnahlé virkjað þegar í stað og Hormússundið opnað að nýju fyrir alþjóðlega skipaumferð, á meðan unnið yrði að varanlegra samkomulagi.

Pakistan, Egyptaland og Tyrkland eru sögð standa að tillögunni, sem nú er til skoðunar í Teheran og Washington. Írönsk stjórnvöld hafa þó lagt áherslu á að þau muni ekki sætta sig við að samið verði undir þrýstingi eða þröngum tímamörkum.

Á sama tíma hefur Donald Trump hótað frekari loftárásum á raforkuver, brýr og aðra mikilvæga innviði í Íran verði Hormússund ekki opnað fyrir miðnætti annað kvöld að íslenskum tíma.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Enn einn lykilmaður Írans felldur í árás Ísraela
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Að forðast sólina getur aukið dánarlíkurnar jafn mikið og reykingar
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Dularfullur lottóvinningshafi missti af 1.800 milljónum króna
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Þessi afskekkta eyja fær örfáa gesti en glímir við risavaxinn vanda
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Fyrrum foringi í flughernum segir að geimverur hafi aftengt bandarísk kjarnorkuvopn í kalda stríðinu
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Viltu vita hver andlegi aldur þinn er? – Þá þarftu bara að telja hundana
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Þetta eru hamingjusömustu þjóðirnar og það sem skilur þær frá öðrum
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Sérfræðingur varar við – Þú mátt aldrei skeina þig oftar en þrisvar sinnum

Mest lesið

Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Þessi afskekkta eyja fær örfáa gesti en glímir við risavaxinn vanda
Sérfræðingur varar við – Þú mátt aldrei skeina þig oftar en þrisvar sinnum
Sálfræðingur segir að fólkið í hamingjusömustu samböndunum tali daglega um þetta
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“

Nýlegt

Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Óttinn við já-ið
Sérfræðingur varar við – Þú mátt aldrei skeina þig oftar en þrisvar sinnum
Ratcliffe vill safna 100 milljónum punda með því að selja þessa menn
Er bylting framundan á Íslandi? – „Þá ertu á barmi þess að fara á hausinn“
Ferðalangar segja íbúa þessara landa sérlega kurteisa – Sjáðu topp 10
Fjöldi stórliða farin að skoða markvörðinn fyrir sumarið
Spáin fyrir Bestu deildina: 3. sæti – „Það á það til að gleymast“
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Þess vegna er best að þurrka leirtauið ekki með viskastykki
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum

Þetta getur gefið til kynna að þú fáir of lítið prótín

Þetta getur gefið til kynna að þú fáir of lítið prótín
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Þetta eru merki þess að þú borðir of mikinn sykur
Pressan
Í gær
Reiði yfir ákvörðun þingsins í Tennessee – Nú eiga skólar að hampa boðorðunum tíu
Pressan
Í gær

Svona oft ættirðu að skúra heima hjá þér

Svona oft ættirðu að skúra heima hjá þér
Pressan
Í gær

Rússnesk yfirvöld vilja gera stolna bíla frá Evrópu löglega

Rússnesk yfirvöld vilja gera stolna bíla frá Evrópu löglega
Pressan
Í gær
Reyndi að smygla 2.000 maurum
Pressan
Í gær

Ræddi við lögregluna um eiginmann sinn – Fimm dögum síðar var hún dáin

Ræddi við lögregluna um eiginmann sinn – Fimm dögum síðar var hún dáin
Pressan
Í gær
Þess vegna er bensínlokið annað hvort hægra eða vinstra megin
Pressan
Í gær
Brátt heyrir þetta sögunni til á evrópskum hótelum
Pressan
Í gær

Barron Trump er „einfari“ og ólíkur Donald Trump að einu leyti

Barron Trump er „einfari“ og ólíkur Donald Trump að einu leyti
Pressan
Í gær

Þetta eru skýr merki um að heilinn þinn sé að eldast

Þetta eru skýr merki um að heilinn þinn sé að eldast
Pressan
Í gær
Þetta gerist ef þú drekkur vatn áður en þú tannburstar þig
Pressan
Í gær
Þú ættir að hugsa þig um áður en þú leggur símann frá þér og lætur skjáinn vísa niður
Pressan
Í gær

Ætla að láta útlendinga greiða meira fyrir dísilolíu en heimamenn

Ætla að láta útlendinga greiða meira fyrir dísilolíu en heimamenn
Pressan
Í gær
Svefn er ein algengasta ástæðan fyrir styttri lífaldri – Bara reykingar hafa meiri áhrif
Pressan
Fyrir 2 dögum
Flugfreyja segir þetta bestu sætin í flugvélum – Mestu möguleikarnir á að sofa
Pressan
Fyrir 2 dögum
Er valdarán í uppsiglingu í Moskvu? – Bætir í orðrómana
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þetta nasl inniheldur aðeins 80 hitaeiningar – Getur bætt minnið og styrkt hjartað

Þetta nasl inniheldur aðeins 80 hitaeiningar – Getur bætt minnið og styrkt hjartað
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ný skýrsla sænsku öryggislögreglunnar – Nágranninn er mesta ógnin

Ný skýrsla sænsku öryggislögreglunnar – Nágranninn er mesta ógnin
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bandarískur þingmaður: Færi allt á hliðina ef þetta yrði opinberað
Pressan
Fyrir 3 dögum

Lögreglan gafst aldrei upp: Christina fundin á lífi 32 árum eftir að hún hvarf

Lögreglan gafst aldrei upp: Christina fundin á lífi 32 árum eftir að hún hvarf
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hjartalæknir varar við þessu vinsæla millimáli – Getur skaðað hjartað
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ótrúleg saga konunnar sem neitaði að deyja: Hópnauðgað, kviðrist og nánast afhöfðuð en gafst aldrei upp – „Heldurðu að hún sé dauð?“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Svakalegar myndir frá vinsælum ferðamannastað Íslendinga

Svakalegar myndir frá vinsælum ferðamannastað Íslendinga
Pressan
Fyrir 4 dögum

Læknir varar fólk við að kyssa skeggjaða karla

Læknir varar fólk við að kyssa skeggjaða karla
Pressan
Fyrir 4 dögum
Jólamatur á Ítalíu varð mæðgum að bana – morðrannsókn hafin
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vændiskona náðist á myndband þegar hún bankaði upp á með fjárkúgunarbréf