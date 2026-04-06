Enn einn lykilmaður Írans felldur í árás Ísraela

Khademi er einn af hæstsettu embættismönnum íranska stjórnkerfisins sem hefur verið felldur frá því átökin milli Írans, Ísraels og Bandaríkjanna hófust fyrir rúmum fimm vikum.
Ísraelskir ráðamenn hafa heitið því að halda áfram árásum á leiðtoga íranska hersins og öryggisstofnana.
Khademi tók við embætti í júní á síðasta ári eftir að forveri hans, Mohammed Kazemi, var felldur í loftárás í Teheran.
Dauðsfall Khademi kemur á afar viðkvæmum tímapunkti, þar sem milligönguríki hafa lagt fram ný drög að 45 daga vopnahléi milli Írans annars vegar og Bandaríkjanna og Ísraels hins vegar.
Samkvæmt tillögunni yrði vopnahlé virkjað þegar í stað og Hormússundið opnað að nýju fyrir alþjóðlega skipaumferð, á meðan unnið yrði að varanlegra samkomulagi.
Pakistan, Egyptaland og Tyrkland eru sögð standa að tillögunni, sem nú er til skoðunar í Teheran og Washington. Írönsk stjórnvöld hafa þó lagt áherslu á að þau muni ekki sætta sig við að samið verði undir þrýstingi eða þröngum tímamörkum.
Á sama tíma hefur Donald Trump hótað frekari loftárásum á raforkuver, brýr og aðra mikilvæga innviði í Íran verði Hormússund ekki opnað fyrir miðnætti annað kvöld að íslenskum tíma.