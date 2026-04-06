Mánudagur 06.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Dularfullur lottóvinningshafi missti af 1.800 milljónum króna

Mánudaginn 6. apríl 2026 07:00

Óþekktur lottóvinningshafi missti af 10,6 milljóna punda lottóvinningi í breska lottóinu, jafnvirði tæplega 1,8 milljarða íslenskra króna, eftir að hann gaf sig ekki fram innan tilskilins frests.

Vinningshafar hafa 180 daga til að gefa sig fram og vitja vinningsins en þessi heppni – eða kannski frekar seinheppni – vinningshafi gerði það. Fresturinn rann út síðastliðinn fimmtudag og þrátt fyrir ítarlega leit að eigenda miðans kom engin gild krafa áður en fresturinn rann út.

Fjárhæðin mun því nú renna til góðgerðarmála og annarra samfélagsverkefna sem njóta stuðnings frá bresku þjóðarlottóinu.

„Flestir vinningar sem fara ósóttir eru yfirleitt í lægri verðlaunaflokkum,“ sagði talsmaður Allwyn, umboðsaðila lottósins. „Það er mjög óvenjulegt að vinningur af þessari stærðargráðu fari ósóttur.“

Rekja mátti vinningsmiðann til Bexley í suðausturhluta London þar sem hann var keyptur þann 4. október 2025.

Andy Carter, ráðgjafi vinningshafa hjá Allwyn, segir að peningurinn muni nýtast vel og fara í mikilvæg málefni í Bexley og nágrenni.

Meðal verkefna í Bexley sem hafa notið styrkja eru lista- og handverksmiðstöðin The Exchange Erith og góðgerðarsjóðurinn You and Me Happy Family Children’s Disability Trust, sem styður fötluð börn og fjölskyldur þeirra.

Nú eru enn fimm stórir vinningar úr þjóðarlottóinu ósóttir en samanlegt virði þeirra er rúmlega hálfur milljarður króna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

