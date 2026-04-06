Dreymir þig um að flytja út? Þessi átta lönd greiða þér fyrir það

Mánudaginn 6. apríl 2026 20:00

Smáþorp í Astúríu á Spáni. Mynd/Pixabay

Fjarvinna hefur breytt því hvernig fólk hugsar um búsetu og vinnu. Þar sem sífellt fleiri geta unnið hvaðan sem er í heiminum er ekki lengur nauðsynlegt að búa í sama landi og vinnan er.

Þessi þróun hefur opnað nýja möguleika fyrir fólk sem vill prófa lífið erlendis, hvort sem það starfar í fjarvinnu, rekur eigið fyrirtæki eða vinnur sjálfstætt á netinu. Í stað þess að flytja eingöngu vegna starfsframa eða eftirlauna velja fleiri nú búsetu út frá lífsgæðum, lægri framfærslukostnaði og auknu frelsi.

Lönd víða um heim hafa tekið eftir þessari þróun og eru farin að bjóða sérstaka hvata til að laða að nýja íbúa. Í sumum tilfellum er um beinar greiðslur að ræða, en annars staðar er boðið upp á skattaafslætti, húsnæðisstuðning eða aðstoð fyrir frumkvöðla og fjarvinnufólk.

Vefútgáfa Forbes tók á dögunum saman upplýsingar um átta lönd sem borga fólki fyrir að flytja þangað.

Ítalía

Ítalía hefur á síðustu árum orðið eitt þekktasta dæmið um ríki sem reynir að laða að nýja íbúa með fjárhagslegum hvötum, sérstaklega í litlum suðlægum þorpum þar sem íbúum hefur fækkað mikið.

Nokkrir bæir í Kalabría hafa meðal annars boðið nýjum íbúum allt að 28 til 30 þúsund evrur, jafnvirði rúmlega fjögurra milljóna króna, gegn því að þeir flytji í þorp með færri en 2.000 íbúa og stofni þar rekstur. Greiðslurnar dreifast yfirleitt á nokkur ár og umsækjendur þurfa yfirleitt að vera undir fertugu og skuldbinda sig til að hafa þar fasta búsetu.

Þá kannast margir við fréttir um hús sem kosta eina evru, en skilyrðin eru þó þau að kaupendur þurfa að ráðast í talsverðar endurbætur innan ákveðins tíma.

Albinen, Sviss

Fjallaþorpið Albinen í suðurhluta Sviss vill snúa við fólksfækkun og laða að yngra fólk og fjölskyldur sem geta styrkt samfélagið til lengri tíma. Bæjaryfirvöld bjóða allt að 25 þúsund svissneska franka fyrir hvern fullorðinn, sem samsvarar tæplega fjórum milljónum króna, og 10 þúsund franka fyrir hvert barn til fjölskyldna sem eru tilbúnar að flytja þangað til frambúðar.

Skilyrðin eru þó nokkuð ströng. Umsækjendur þurfa að kaupa fasteign að lágmarki að verðmæti 200 þúsund franka og skuldbinda sig til að búa í þorpinu í að minnsta kosti tíu ár. Flytji þeir fyrr gætu þeir þurft að endurgreiða styrkinn, að því er segir í umfjöllun Forbes.

Japan

Íbúum á dreifbýlissvæðum í Japan hefur fækkað hratt á undanförnum árum og sækir yngra fólkið í auknum mæli til stórborga á borð við Tókýó. Japönsk stjórnvöld vilja snúa þessari þróun við og geta fjölskyldur með börn fengið allt að milljón jen fyrir hvert barn sem flytur með á skilgreind dreifbýlissvæði, en það jafngildir um 800 þúsund krónum.

Í sumum sveitarfélögum bætast svo við frekari hvatar, til dæmis húsnæðisstuðningur eða sérstakir styrkir fyrir þá sem vilja stofna fyrirtæki í smærri bæjum og héruðum.

Aðgerðirnar eru hluti af stærri stefnu japanskra stjórnvalda um að dreifa íbúafjölda betur um landið og blása nýju lífi í smærri samfélög sem hafa átt undir högg að sækja.

Spánn

Spánn hefur á síðustu árum prófað ýmsar leiðir til að blása lífi í smáþorp sem hafa glímt við langvarandi fólksfækkun. Markmiðið er að fá fleiri íbúa til að setjast að í dreifbýli og styrkja atvinnulíf á svæðum sem hafa orðið undir.

Á svæðum eins og Astúríu og Galisíu hafa sveitarfélög og einkaaðilar boðið upp á húsnæðisstuðning, atvinnumöguleika og styrki sem eiga að laða að nýja íbúa og frumkvöðla. Í sumum tilfellum hafa fjölskyldur fengið niðurgreitt húsnæði eða fjárhagsaðstoð til að mæta flutningskostnaði.

Þótt útfærslan sé mismunandi eftir sveitarfélögum er markmiðið það sama alls staðar: að efla atvinnu, auka líf í smærri samfélögum og snúa við fólksfækkun í dreifbýli.

Grikkland

Grikkland hefur einnig innleitt ýmsa flutningahvata sem eiga að styðja við smærri eyjasamfélög og dreifbýlissvæði þar sem íbúum hefur fækkað til lengri tíma.

Á eyjunni Antikýþera, sem er skammt norðvestur af Krít, hafa fjölskyldur sem flytja þangað meðal annars fengið húsnæði, land og mánaðarlegan styrk upp á um 500 evrur í nokkur ár til að hvetja til varanlegrar búsetu. Það jafngildir rúmlega 70 þúsund krónum á mánuði.

Slík úrræði eru hluti af stærri stefnu grískra stjórnvalda og svæðisbundinna þróunarverkefna sem miða að því að halda lífi í litlum eyjasamfélögum sem annars gætu átt erfitt með að viðhalda íbúafjölda og grunnþjónustu.

Með þessu vonast yfirvöld til að tryggja framtíð þessara smáu samfélaga og gera þau að raunhæfum valkosti fyrir fjölskyldur sem vilja rólegra líf.

Írland

Írland hefur á síðustu árum hrundið í framkvæmd áætlunum sem miða að því að styrkja afskekkt strandsamfélög og eyjar undan ströndum landsins. Markmiðið er að laða að nýja íbúa og blása lífi í svæði þar sem fólki hefur fækkað jafnt og þétt.

Undir stefnu stjórnvalda sem kallast Our Living Islands geta einstaklingar fengið allt að 84 þúsund evrur, sem samsvarar rúmlega 12 milljónum króna, til að gera upp yfirgefnar eða illa farnar eignir á ákveðnum írskum eyjum.

Áherslan er fyrst og fremst á endurbætur húsnæðis fremur en beinar greiðslur fyrir flutning, en markmiðið er hið sama: að hvetja fólk til langtímabúsetu og styrkja húsnæðisuppbyggingu í smáum samfélögum sem hafa átt undir högg að sækja.

Króatía

Króatía hefur einnig prófað ýmsa flutningahvata í smærri sveitarsamfélögum sem vilja laða að yngra fólk og nýja íbúa. Markmiðið er að styrkja dreifbýli og blása nýju lífi í samfélög þar sem fólksfækkun hefur verið vandamál.

Í sumum bæjum hefur verið boðin fjárhagsaðstoð sem nær til allt að helmings af kaupverði fasteigna, auk styrkja til endurbóta á húsnæði fyrir þá sem vilja setjast að í dreifbýli.

Króatía hefur einnig innleitt sérstakt dvalarleyfi fyrir „stafræna flakkara“, sem gerir fjarvinnufólki sem starfar fyrir erlend fyrirtæki kleift að búa í Króatía í allt að eitt ár.

Síle

Síle hefur farið aðra leið en mörg önnur lönd og beinir hvötunum sérstaklega að frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum.

Í gegnum verkefnið Start-Up Chile, sem nýtur stuðnings stjórnvalda, geta stofnendur fengið fjárstuðning, ráðgjöf og aðstoð við uppbyggingu fyrirtækja á meðan þeir starfa í landinu. Styrkirnir hafa í gegnum tíðina numið frá um 15 þúsund og upp í 80 þúsund Bandaríkjadölum eftir umfangi verkefna.

Þótt áherslan sé fremur á frumkvöðlastarf en varanlega búsetu hefur framtakið reynst afar árangursríkt við að laða til landsins stofnendur sprotafyrirtækja.

Þannig hefur Síle skapað sér sérstöðu sem spennandi valkostur fyrir fólk sem vill byggja upp fyrirtæki sitt í alþjóðlegu og ört vaxandi nýsköpunarumhverfi.

