Mánudagur 06.apríl 2026

Pressan
Pressan

Allt brjálað í Bretlandi vegna Kanye West

Pressan
Mánudaginn 6. apríl 2026 19:00

Kanye West. Mynd/Getty

Mikill þrýstingur er nú á bresk stjórnvöld og skipuleggjendur Wireless-tónlistarhátíðarinnar í London að hætta við fyrirhugaða tónleika rapparans Kanye West, sem nú er þekktur undir listamannsnafninu Ye, í júlí næstkomandi.

Þingmenn úr bæði Verkamannaflokknum og Íhaldsflokknum, auk samtaka gyðinga í Bretlandi, hafa krafist þess að listamaðurinn fái hvorki að stíga á svið né koma til landsins vegna ummæla sinna um gyðinga í gegnum tíðina og umdeildrar hegðunar hans.

Forsætisráðherrann Keir Starmer hefur meira að segja blandað sér í málið og gagnrýnt skipuleggjendur hátíðarinnar fyrir að bóka rapparann. Hann sagði jafnframt að gyðingahatur væri viðbjóðslegt og því yrði að mæta af festu hvar sem það birtist. Hann bætti við að allir beri ábyrgð á því að Bretland sé staður þar sem gyðingar upplifa öryggi.

Ye á samkvæmt áætlun að vera aðalnúmerið öll þrjú kvöld Wireless-hátíðarinnar í Finsbury Park dagana 10. til 12. júlí, þar sem búist er við allt að 50 þúsund gestum á dag.

Deilan hefur þegar haft fjárhagsleg áhrif á hátíðina. Á sunnudag dró aðalstyrktaraðilinn Pepsi stuðning sinn til baka og drykkjarvörufyrirtækið Diageo gerði slíkt hið sama.

Síðar kom fram að PayPal, sem hefur séð um forsölu miða, muni ekki lengur leyfa að vörumerki fyrirtækisins verði notað í kynningarefni tengdu hátíðinni.

Tónlistargagnrýnendur í Bretlandi telja að þrýstingurinn geti orðið svo mikill að skipuleggjendur neyðist til að aflýsa framkomunni, eða jafnvel hátíðinni sjálfri, ef ekki tekst að tryggja nýja styrktaraðila.

Í frétt BBC kemur fram að Íhaldsflokkurinn hafi hvatt stjórnvöld til að synja Ye um vegabréfsáritun og sagt að það sendi „alröng skilaboð“ að leyfa manni með slíka forsögu að vera í aðalhlutverki á stórum opinberum viðburði í Bretlandi.

Kanye West hefur vakið athygli í gegnum tíðina fyrir ýmis furðuleg ummæli og enn furðulegri gjörninga. Hann hefur til dæmis afneitað helförinni, lofað Adolf Hitler opinberlega og gefið út lag sem heitir Heil Hitler.

Í janúar birti hann heilsíðuauglýsingu í Wall Street Journal þar sem hann baðst afsökunar á fyrri ummælum sínum og sagðist hvorki vera nasisti né á móti gyðingum. Kenndi hann geðhvarfasýki sinni um ummælin og sagði að hann hefði „misst tengslin við raunveruleikann“ í veikindum sínum. Sagðist hann sjá djúpt eftir gjörðum sínum.

Þrátt fyrir gagnrýnina nýtur tónlist hans enn mikilla vinsælda. Ný plata hans situr ofarlega á vinsældalistum vestanhafs og í Bretlandi, og tónleikar hans í Los Angeles um helgina seldust upp.

Allt brjálað í Bretlandi vegna Kanye West
Þetta eru hamingjusömustu þjóðirnar og það sem skilur þær frá öðrum
Það hversu oft þú borðar getur haft áhrif á heilann
Þess vegna er best að þurrka leirtauið ekki með viskastykki
Þetta eru merki þess að þú borðir of mikinn sykur
Rússnesk yfirvöld vilja gera stolna bíla frá Evrópu löglega
Reyndi að smygla 2.000 maurum
Brátt heyrir þetta sögunni til á evrópskum hótelum
Þú ættir að hugsa þig um áður en þú leggur símann frá þér og lætur skjáinn vísa niður
Ætla að láta útlendinga greiða meira fyrir dísilolíu en heimamenn
Flugfreyja segir þetta bestu sætin í flugvélum – Mestu möguleikarnir á að sofa
Ný skýrsla sænsku öryggislögreglunnar – Nágranninn er mesta ógnin
Bandarískur þingmaður: Færi allt á hliðina ef þetta yrði opinberað
