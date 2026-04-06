fbpx
Að forðast sólina getur aukið dánarlíkurnar jafn mikið og reykingar

Mánudaginn 6. apríl 2026 14:00

Áratugum saman hafa læknar og vísindamenn varað fólk við að vera of mikið í sólinni. Auglýsingaherferðum hefur verið beint að fólki þar sem bent var á tengslin á milli útfjólublárra geisla og hættunnar á að fá húðkrabbamein.

En niðurstöður nýrrar sænskrar rannsóknar benda til að það geti verið hættulegt að vera of lítið í sólinni. Um stóra langtímarannsókn er að ræða þar sem tæplega 30.000 sænskum konum var fylgt eftir í tvo áratugi.

Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu Journal of Internal Medicine. Í henni kemur fram að það getur aukið dánarlíkurnar ef fólk forðast meðvitað að vera í sólinni.

Við upphaf rannsóknarinnar voru þátttakendurnir á aldrinum 25 til 64 ára. Konurnar voru spurðar út í hversu mikið þær voru í sólinni. Vísindamennirnir deildu svörum þeirra síðan upp í þrjá flokka: Forðast sólina, hóflega mikið í sólinni og mikið í sólinni.

Niðurstöðurnar sýndu skýran mun á milli flokkanna. Konurnar, sem forðuðust sólina meðvitað, voru með mun hærri dánartíðni en þær sem voru reglulega í sól.

Samanlögð heilsufarshætta kvennanna, sem forðuðust sólina meðvitað, var tölfræðilega séð svipuð og hjá þeim sem reykja. Gögnin sýndu einnig að konur, sem voru lítið í sólinni, lifðu að meðaltali 0,6 til 2,1 árum skemur en þær sem voru oftar í sólinni.

Vísindamennirnir segja að hjarta- og æðasjúkdómar hafi verið aðalorsökin fyrir hinni auknu dánartíðni. Konur, sem voru lítið í sólarljósi, fengu oftar blóðtappa, heilablóðfall og hjartaáfall.

Vísindamennirnir segja að margir líffræðilegir þættir komi við sögu hvað varðar þessi tengsl á milli sólarljóssins og dánartíðni. Sú best þekkta er D-vítamínframleiðsla líkamans, sem geislar sólarinnar örva, sem kemur við sögu hjá ónæmiskerfinu, heilbrigði beinanna og hringrás líkamans.

Sólarljós hefur einnig áhrif á blóðþrýstinginn í gegnum losun köfnunarefnisoxíðs í húðinni og einnig fyrir dægurryþma líkamans.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Að forðast sólina getur aukið dánarlíkurnar jafn mikið og reykingar
