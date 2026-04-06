Að forðast sólina getur aukið dánarlíkurnar jafn mikið og reykingar

En niðurstöður nýrrar sænskrar rannsóknar benda til að það geti verið hættulegt að vera of lítið í sólinni. Um stóra langtímarannsókn er að ræða þar sem tæplega 30.000 sænskum konum var fylgt eftir í tvo áratugi.
Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu Journal of Internal Medicine. Í henni kemur fram að það getur aukið dánarlíkurnar ef fólk forðast meðvitað að vera í sólinni.
Við upphaf rannsóknarinnar voru þátttakendurnir á aldrinum 25 til 64 ára. Konurnar voru spurðar út í hversu mikið þær voru í sólinni. Vísindamennirnir deildu svörum þeirra síðan upp í þrjá flokka: Forðast sólina, hóflega mikið í sólinni og mikið í sólinni.
Niðurstöðurnar sýndu skýran mun á milli flokkanna. Konurnar, sem forðuðust sólina meðvitað, voru með mun hærri dánartíðni en þær sem voru reglulega í sól.
Samanlögð heilsufarshætta kvennanna, sem forðuðust sólina meðvitað, var tölfræðilega séð svipuð og hjá þeim sem reykja. Gögnin sýndu einnig að konur, sem voru lítið í sólinni, lifðu að meðaltali 0,6 til 2,1 árum skemur en þær sem voru oftar í sólinni.
Vísindamennirnir segja að hjarta- og æðasjúkdómar hafi verið aðalorsökin fyrir hinni auknu dánartíðni. Konur, sem voru lítið í sólarljósi, fengu oftar blóðtappa, heilablóðfall og hjartaáfall.
Vísindamennirnir segja að margir líffræðilegir þættir komi við sögu hvað varðar þessi tengsl á milli sólarljóssins og dánartíðni. Sú best þekkta er D-vítamínframleiðsla líkamans, sem geislar sólarinnar örva, sem kemur við sögu hjá ónæmiskerfinu, heilbrigði beinanna og hringrás líkamans.
Sólarljós hefur einnig áhrif á blóðþrýstinginn í gegnum losun köfnunarefnisoxíðs í húðinni og einnig fyrir dægurryþma líkamans.