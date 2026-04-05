Mánudagur 06.apríl 2026

Þetta eru hamingjusömustu þjóðirnar og það sem skilur þær frá öðrum

Sunnudaginn 5. apríl 2026 21:00

Fánar Norðurlandanna. Mynd:Wikimedia Commons

Á hverju ári eru birtir listar og skýrslur yfir eitt og annað. Einn þessara skýrslna er yfir hvaða þjóðir eru hamingjusamastar það árið. Þessi skýrsla nefnist „World Happiness Report 2026“.

Röðunin á listann yfir hamingjusömustu þjóðirnar er byggð á þáttum eins og lífskjörum, félagslegum stuðningi, áætluðum lífaldri og einstaklingsfrelsi.

Eftirfarandi þjóðir röðuðu sér í 10 efstu sætin þetta árið:

  1. Finnland
  2. Ísland
  3. Danmörk
  4. Kosta Ríka
  5. Svíþjóð
  6. Noregur
  7. Holland
  8. Ísrael
  9. Lúxemborg
  10. Sviss

Finnland vermir toppsætið níunda árið í röð og sýnir enn einu sinni yfirburði Norðurlandanna á þessum lista.

Það er engin tilviljun að Finnland, Ísland, Danmörk, Svíþjóð og Noregur séu á topp tíu á listanum því í skýrslunni er unnið með þætti sem eru sterkir á Norðurlöndunum. Þar á meðal eru:

Mikið traust á samfélaginu

Sterkar stofnanir

Góður aðgangur að opinberri þjónustu

Gott jafnvægi á milli vinnu og einkalífs

Þessir þættir skapa tilfinningu um öryggi og stöðugleika, oft tengt mikilli ánægju með lífið.

Auk efnahagslegra þátta, þá skipta þættir á borð við félagslegan stuðning miklu máli varðandi vellíðan fólks. Að geta stólað á stuðningsnetið á erfiðum tímum er einn þeirra þátta sem hefur mestu fylgnina við lífshamingju.

Land eins og Kosta Ríka er gott dæmi um þeta. Þjóðin er ekki eins auðug og margar Evrópuþjóðir en gæði félagslegs stuðnings og lífsstíllinn, sem er afslappaður, stuðla að lífshamingju. Þetta er góð áminning um að hamingja er ekki eingöngu mæld í efnislegu ríkidæmi.

