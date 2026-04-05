Þetta eru hamingjusömustu þjóðirnar og það sem skilur þær frá öðrum

Röðunin á listann yfir hamingjusömustu þjóðirnar er byggð á þáttum eins og lífskjörum, félagslegum stuðningi, áætluðum lífaldri og einstaklingsfrelsi.
Eftirfarandi þjóðir röðuðu sér í 10 efstu sætin þetta árið:
Finnland vermir toppsætið níunda árið í röð og sýnir enn einu sinni yfirburði Norðurlandanna á þessum lista.
Það er engin tilviljun að Finnland, Ísland, Danmörk, Svíþjóð og Noregur séu á topp tíu á listanum því í skýrslunni er unnið með þætti sem eru sterkir á Norðurlöndunum. Þar á meðal eru:
Mikið traust á samfélaginu
Sterkar stofnanir
Góður aðgangur að opinberri þjónustu
Gott jafnvægi á milli vinnu og einkalífs
Þessir þættir skapa tilfinningu um öryggi og stöðugleika, oft tengt mikilli ánægju með lífið.
Auk efnahagslegra þátta, þá skipta þættir á borð við félagslegan stuðning miklu máli varðandi vellíðan fólks. Að geta stólað á stuðningsnetið á erfiðum tímum er einn þeirra þátta sem hefur mestu fylgnina við lífshamingju.
Land eins og Kosta Ríka er gott dæmi um þeta. Þjóðin er ekki eins auðug og margar Evrópuþjóðir en gæði félagslegs stuðnings og lífsstíllinn, sem er afslappaður, stuðla að lífshamingju. Þetta er góð áminning um að hamingja er ekki eingöngu mæld í efnislegu ríkidæmi.