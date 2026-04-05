Þess vegna er best að þurrka leirtauið ekki með viskastykki

Margir þurrka uppþvottinn með viskastykki en sérfræðingar segja að það sé kannski ekki besta aðferðin. Que skýrir frá þessu.
Það að halda eldhúsinu hreinu skiptir einnig máli til að koma í veg fyrir maga- og meltingarfærasjúkdóma því þrifin gera út af við bakteríur, sem geta sest á matarleifar, þrifin takmarka einnig hættuna á að bakteríur berist á milli matvæla og þau koma í veg fyrir vonda lykt og hættuna á að meindýr sæki í eldhúsið.
Það er því mikilvægt að vita hvernig maður þrífur eldhúsið og eldhúsáhöldin á réttan hátt.
Fyrst þarf að fjarlægja allar matarleifar, því næst þarf að þvo eldhúsáhöldin í heitu sápuvatni. Því næst þarf að skola áhöldin vel til að fjarlægja hugsanlegar sápuleifar því þær geta haft áhrif á bragðið af matnum.
Þegar kemur að því að þurrka áhöldin vara sérfræðingar við notkun viskastykkja. Þótt viskastykkin virðist vera hrein, þá geta bakteríur, í versta tilfelli salmonella og E.kólí, verið í þeim. Þessar bakteríur valda alvarlegum maga- og meltingarfærasjúkdómum. Þær þrífast í röku umhverfi og geta borist á hreina diska og önnur eldhúsáhöld ef þau eru þurrkuð með skítugu viskastykki.
Af þessum sökum mæla sérfræðingar með því að áhöldin séu látin þorna á uppþvottagrind/þurrkgrind. Það er líka hægt að nota einnota pappírsklúta en það þarf auðvitað að henda þeim strax eftir notkun.
Þegar upp er staðið þá snýst hreinlæti í eldhúsinu um meira en bara að halda yfirborðsflötum hreinum. Það snýst um að tryggja að þær aðferðis, sem við notum við þrif og viðhald á eldhúsáhöldunum, verndi heilbrigði okkar.