Það hversu oft þú borðar getur haft áhrif á heilann

HuffPost skýrir frá þessu og segir að þetta sé þó ekki algilt. Sérfræðingar segi að rétta valið sé háð bæði einstaklingsþörfum og samsetningu matarins.
„Það hversu oft við borðum er flókið mál, ráðgjöf þarf alltaf að vera einstaklingsbundin,“ sagði Tara Schmidt, næringarfræðingur hjá Mayo Clinic Diet, í samtali við HuffPost.
Hún sagðist oft spyrja sjúklingana sína hvaða áhrif breyting myndi hafa á mataræði þeirra. Fyrir suma myndi það hafa meiri hitaeininganeyslu í för með sér en fyrir aðra myndi það hjálpa til við að fullnægja næringarþörfinni.
Rannsókn frá 2024, sem var birt í vísindaritinu Journal of Nutrition, sýndi að fólk yfir fertugu, sem borðaði fimm til sex sinnum á dag, var með betri hugræna starfsemi og minni en fólk sem borðaði sjaldnar.
Angel Planells, næringarfræðingur, sagði að þetta tengist því að heilinn er háður stöðugum og jöfnum straumi glúkósa, súrefnis og örnæringarefna.
Hann lagði einnig áherslu á að það að borða oftar, sé í sjálfu sér ekki örugg ávísun á betri hugræna starfsemi.
„Þetta snýst líka um hvað maður borðar,“ sagði hann.
Kostirnir við margar litlar máltíðir geta meðal annars verið að stöðugra blóðsykurjafnvægi. Stórar og kolvetnisríkar máltíðir geta valdið sveiflum á blóðsykurmagninu sem aftur hefur áhrif á einbeitinguna og andlega orku.