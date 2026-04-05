Sérfræðingur varar við – Þú mátt aldrei skeina þig oftar en þrisvar sinnum

Georgia Reupert-Allen, sjúkraþjálfari og sérfræðingur í grindarbotnsmálum, birti myndband á TikTok um þetta.
Hún segir að þetta snúist um tvennt: Ertingu og hulin vandamál.
Þú eyðileggur húðina – Húðin í kringum endaþarminn er mjög þunn og viðkvæm. Ef þú þurrkar 5, 10 eða 15 sinnum, þá fjarlægir þú náttúrulegar olíur sem vernda þetta svæði. Þá myndast smávegis sprungur og erting sem getur valdið krónískum kláða sem versnar í hvert sinn sem þú reynir að þurrka hann á brott.
Hringvöðvinn vinnur ekki vinnuna sína – Með því að þurrka og þurrka, leynir þú þeirri staðreynd að hringvöðvinn vinnur ekki vinnuna sína. Ef þú verður ekki hrein(n) við að þurrka þrisvar, þá er það merki um að hringvöðvinn sé of veikur til að geta lokast alveg. Ef þú hættir að þurrka eftir þrjú skipti og notar þess í stað „fossa-herpinginn“ neyðir þú vöðvann til að vinna í staðinn fyrir að nota klósettpappír sem bráðabirgðalausn.
Smuráhrifin – Ef þú þurrkar oftar en þrisvar sinnum, þá byrjar þú oft bara að færa leifarnar til í staðinn fyrir að fjarlægja þær. Þetta ertir hringvöðvann enn meira og getur orðið til þess að hann slakar á og meiri saur sleppur út. Þarna er kominn vítahringur.
Ert þú smyrjari?
Ef þú þarft að nota hálfa klósettpappírsrúllu til að finnast þú vera hrein(n) þá þjáist þú líklega af því sem Georgia kallar „faecal smearin“ (hægðasmurningu).
Þetta hljómar nákvæmlega eins slæmt og það er. Þetta gerist þegar of miklar hægðir sitja í innganginum að endaþarmsopinu, jafnvel þótt þér finnist þú búin(n).
Georgia segir að í stað þess að halda áfram að þurrka afturendann með klósettpappírs sé hægt að nota aðferð sem virkar vel.
Lausnin er ekki meiri pappír, heldur að æfa hringvöðvann. Hún leggur til að þú notir „fossa-samdrátt“ í grindarbotninum þegar þú ert búin(n).
Herptu 20% saman.
Herptu 50% saman.
Herptu 80% saman.
Herptu svo loks 100% saman.
Með því að gera þessar fjórar litlu æfingar, hjálpar þú hringvöðvanum að lokast alveg svo engar litlar og pirrandi saurleifar sitji eftir. Vandamálið er oft að hringvöðvinn er of slakur.