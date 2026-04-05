Sálfræðingur segir að fólkið í hamingjusömustu samböndunum tali daglega um þetta

Ein af langlífustu mýtunum um langvarandi ástarsambönd er að pörin verði með tímanum uppiskroppa með umræðuefni. Það er svo sem ekki erfitt að trúa þessu því fólk á annríkt dagsdaglega, rútínur taka við og samtölin snúast meira um praktíska hluti en nánd.

Mark Traves, sálfræðingur, segir að samskiptin geti orðið erfið ef maður heldur að það sé ekki meira að tala um. Hann bendir á að fólk í heilbrigðum samböndum tali venjulega um mikilvæga hluti daglega.

Hann segir að samtölin haldist fersk, tryggi nánd og séu innihaldsrík af því að fólk hætti ekki að læra betur inn á hinn aðilann.

Hann nefndi til sögunnar nokkur umræðuefni sem fólk í hamingjusömustu samböndunum talar um daglega.

Hvernig sambandið er – Pör, sem eru í góðum samböndum sem ganga vel, tékka alltaf á hinum aðilanum og fullvissa sig um að hann sé glaður. Stundum spyrja þau: „Finnst þú vera elskuð/elskaður? Færðu stuðning? Hvernig eru tengsl okkar?“

Stundum snýst þetta um að láta þakklæti í ljós, hlæja að sameiginlegri minningu eða tala um eitthvað sem gleður báða aðila.

Með þessu er hægt að koma í veg fyrir að smávegis misskilningur verði að stóru vandamáli.

Af hverju eru þau upptekin núna – Í sterkum samböndum eru báðir aðilarnir forvitnir um hvað heillar hinn. Það getur verið lag, bók, nýtt áhugamál eða bara TikTok myndband.

Óháð því hvort þetta sé eitthvað sem báðir aðilar hafa áhuga á, þá halda þau áhuganum á ástríðum hins lifandi. Það er þetta sem heldur neistanum logandi.

Þessar litlu daglegu stöðufærslur minna þau á það mikilvægasta í sambandinu: Við þróumst allan tíma og það gerum við saman.

Framtíðardraumar – Hamingjusöm pör eru ekki læst í nútíðinni eða fortíðinni. Þau tala reglulega um framtíðina: Að kaupa hús, ferðast meira, stofna fyrirtæki eða eignast börn.

Að tala um drauma, raunhæfa eða ei, styrkir sambandið með því að mynda sameiginlega tilfinningu um hvað stefnu á að taka og hvaða möguleikar eru fyrir hendi.

Ótti og áhyggjur – Hamingjusöm pör eru ekki feimin við að ræða það sem þau hugsa um. Heilbrigt samband er öruggur staður þar sem hægt er að leysa vandamálin í sameiningu.

Það skiptir engu hvort þetta snýst um erfiðan dag í vinnunni, óöryggi eða hræðslu varðandi sambandið. Pörin stóla á að hinn aðilinn hlusti.

Með tímanum skapar þetta tilfinningalegt öryggi því hvorugu þeirra finnst það þurfa að burðast aleitt með áhyggjurnar.

Tilviljanakenndar hugsanir – Hamingjusöm pör eru ekki feimin við að deila villtustu hugsunum sínum, hvað þau hugsa um í sturtunni, „hvað ef“ vangaveltum eða bara einhverri undarlegri hugmynd.

Þetta þarf ekki að rista djúpt eða vera úthugsað, þetta er oft eitthvað spaugilegt, undarlegt eða algjörlega tilgangslaust. Þetta opnar fyrir grín, léttleika og nánd í samtalinu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

