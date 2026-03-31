Sprengju varpað í máli unga mannsins sem er ákærður fyrir morðið á Charlie Kirk

Nýjar vendingar hafa átt sér stað í máli Tyler Robinson, mannsins sem hefur verið ákærður fyrir morðið á Charlie Kirk þann 10. september sl. Miðillinn TMZ greinir frá því að í gögnum sem verjendur Robinsons hafa lagt fram fyrir dómi komi fram að misræmi sé að finna í rannsókn á skotvopni sem hefur verið tengt við Robinson og á skotinu sem banaði Kirk.
Verjandi Robinson heldur því fram að bandaríska stofnunin fyrir áfengi, tóbak, skotvopn og sprengiefni (e. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) hafi verið ókleift að tengja kúluna sem banaði Kirk við rifilinn sem Robinson er sagður hafa notað við voðaverkið. Þetta komi fram í skýrslu stofnunarinnar. Verjandinn segir ennfremur að þó að ákæruvaldið hafi ekki gefið til kynna hvort að téð skýrsla verði formlega lögð fram í málinu eða ekki gæti farið svo að sérfræðingur stofnunarinnar verði kallaður til sem vitni fyrir málsvörn Robinson.
Tekur verjandinn eins fram að hann og hans teymi séu að drukkna í því gagnaflóði sem hafi komið frá ákæruvaldinu sem hafi þegar lagt fram 20 þúsund skjöl eða um 61.500 blaðsíður, 31 klukkustund af hljóðupptökum og rúmlega 700 klukkustundir af myndbandsupptökum. Telur verjandinn að það muni taka teymi hans minnst tvo mánuði að yfirfara gögnin. Eins hefur verjandinn farið fram á að réttarhöldunum verði sjónvarpað, en það muni koma í veg fyrir upplýsingaóreiðu um málið sem gæti kynt undir samsæriskenningum.
Því er haldið fram að Robinson hafi þegar játað á sig verknaðinn, en sú játning átti sér ekki stað hjá lögreglu heldur mun Robinson hafa játað það fyrir föður sínum sem hafði svo samband við prest sem kom því til leiða að ungi maðurinn gæfi sig fram á næstu lögreglustöð.
Robinson er ákærður fyrir morð af yfirlögðu ráði og á yfir höfði sér lífstíðardóm eða jafnvel dauðarefsingu.
Fullyrðingar verjanda um skotvopnarannsóknina hafa vakið gífurlega athygli. Fyrrum þingkonan Marjorie Taylor Greene deildi frétt DailyMail um málið á samfélagsmiðlum og velti fyrir sér hvort tengsl væru á milli skotvopnarannsóknarinnar og afsagnar fógetans í Washington-sýslu, Keith Brooksby, sem sagði af sér á mánudaginn eftir 30 ára starfsferil hjá lögreglunni. Ekki er ljóst hvers vegna Brooksby sagði af sér en það mun hafa gerst í kjölfar fundar með yfirmönnum þar sem fjallað var um „nokkrar ólíkar ásakanir.“
Netverjar hafa eins velt fyrir sér hvort að mál ákæruvaldsins hangi nú á bláþræði því ef ekki tekst að sanna að Kirk hafi verið banað með vopninu sem hefur verið tengt við Robinson, þá þurfi önnur sönnunargögn að vera enn sterkari en ella.