Sjónvarpsstjarna undir lögregluvernd í máli sem skekur Þýskaland

Fernandes greindi frá málinu í viðtali við fréttatímaritið Der Spiegel í síðustu viku. Þar sakaði hún fyrrverandi eiginmann sinn, sjónvarpsmanninn, leikarann og framleiðandann Christian Ulmen, um að hafa árum saman þóst vera hún á netinu og deilt kynferðislega grófum djúpfölsuðum myndum í gegnum hina ýmsu samfélagsmiðlareikninga.
Fernandes segist hafa orðið fyrir miklu áfalli þegar hún komst að því að hundruð falsaðra klámmynda af henni gengju manna á milli á netinu. Að hennar sögn vaknaði grunur hennar ekki fyrr en nýlega um að Ulmen stæði á bak við bæði efnið sjálft og falsaða reikninga sem sáu um dreifingu þess.
Ulmen hefur hins vegar hafnað ásökununum alfarið og boðað lögsókn gegn Der Spiegel, sem lögmaður hans segir hafa birt umfjöllun byggða á grunsemdum fremur en staðfestum heimildum.
Í frétt breska blaðsins The Guardian kemur fram að málið hafi kveikt stærri samfélagsumræðu í Þýskalandi, þar sem baráttusamtök og fjöldi áhrifakvenna segja löggjöf landsins ekki hafa fylgt hraðri þróun stafræns ofbeldis. Mótmæli hafa verið haldin í nokkrum borgum og hefur ríkisstjórn kanslarans Friedrich Merz verið hvött til að loka lagaglufum, auðvelda kæruferli og styrkja rétt þolenda.
Hópur 250 kvenna úr stjórnmálum, atvinnulífi og menningu hefur birt tíu kröfur til stjórnvalda, þar sem meðal annars er farið fram á að framleiðsla og dreifing kynferðislegs efnis með gervigreind, án samþykkis, verði sérstaklega gerð refsiverð. Í hópnum eru meðal annars félags- og vinnumálaráðherrann Bärbel Bas og þekktir listamenn.
Fyrir um viku söfnuðust meira en 10 þúsund manns saman við Brandenburgarhliðið í Berlín til að mótmæla ofbeldi gegn konum og sýna Fernandes stuðning.
Dómsmálaráðherrann Stefanie Hubig hefur staðfest að unnið sé að frumvarpi sem myndi gera það refsivert að búa til klámfengnar djúpfalsaðar myndir og leynilegar upptökur, þar sem refsiramminn myndi kveða á um allt að tveggja ára fangelsi.
Í frétt Guardian kemur fram að samkvæmt gildandi lögum í Þýskalandi er dreifing djúpfalsaðs efnis af þessum toga ólögleg, en ekki sjálf framleiðslan í öllum tilvikum. Með nýju frumvarpi yrði þolendum auðveldað að bera kennsl á gerendur, sækja skaðabætur og fá reikningum lokað sem dreifa ólöglegu efni.
Fernandes hefur lýst Þýskalandi sem „skjóli fyrir gerendur“ og bent á að hún hafi mætt á mótmælafund í heimaborg sinni Hamborg á dögunum í skotheldu vesti undir lögregluvernd vegna líflátshótana.
Saksóknarar í Itzehoe hafa nú enduropnað rannsókn á Ulmen eftir umfjöllun Der Spiegel. Rannsókn málsins hafði áður verið hætt í fyrrasumar þar sem ekki tókst að afla nægra sannana.
Þá hefur Fernandes einnig lagt fram kæru á Spáni, þar sem hún og Ulmen bjuggu áður saman á Mallorca áður en þau skildu á síðasta ári. Hún segir spænska löggjöf veita konum sterkari vernd, meðal annars þar sem sérstakir dómstólar sinna málum sem tengjast kynbundnu og stafrænu ofbeldi.