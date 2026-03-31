Hæsta skaðabótaupphæð í sögu Bandaríkjanna vegna líkamsárásar á barn

Í frétt New York Post kemur fram að dómurinn hafi fallið í einkamáli sem Madison Ball höfðaði fyrir hönd sonar síns gegn fyrrverandi eiginmanni sínum, Charles Brooks Jr.
Kviðdómur komst að þeirri niðurstöðu að Brooks bæri fulla ábyrgð á alvarlegum heilaskaða sem drengurinn hlaut í árásinni, sem átti sér stað í apríl árið 2021.
Samkvæmt dómskjölum skiptast skaðabæturnar í 291 milljón dala í miskabætur og 810 milljónir dala í refsibætur. Drengnum, sem er nú sjö ára, voru dæmdar 800 milljónir dala, auk miskabótanna, en foreldrar hans fá fimm milljónir dala hvort. 800 milljónir dala á núverandi gengi jafngilda um 100 milljörðum íslenskra króna.
Í frétt New York Post kemur fram að málið marki tímamót en um er að ræða hæstu skaðabótaupphæð sem dæmd hefur verið í Bandaríkjunum í máli sem varðar líkamsárás á barn.
Í stefnunni kom fram að Brooks hafi verið beðinn um að gæta drengsins, sem þá var tveggja ára, meðan móðir hans var í vinnunni þann 22. apríl 2021.
Brooks hélt því fram að drengurinn hefði dottið á gólfið af eldhúsborði og misst meðvitund í kjölfarið. Móðirin, Madison Ball, varð hins vegar tortryggin þegar hún fékk að sjá son sinn í FaceTime-símtali og sá að hann var með skerta meðvitund og átti augljóslega erfitt með að anda.
Þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir hennar um að kalla til sjúkrabíl neitaði Brooks því og gerði lítið úr alvarleika ástands barnsins og sagði meðal annars að hann „myndi sofa þetta“ af sér . Samkvæmt dómsgögnum hótaði hann henni jafnframt lífláti ef hún hefði samband við neyðarlínuna. Ball lét ekki undan hótununum og hringdi sjálf í 911.
Viðbragðsaðilar sem komu á vettvang fundu drenginn illa leikinn, meðvitundarlausan og með bitför á fótleggjum. Í kjölfarið kom í ljós að hann hafði hlotið alvarlegan heilaskaða, öndunarbilun, flog og blæðingar í sjónhimnum beggja augna. Hann var fluttur illa slasaður á sjúkrahús en afleiðingar árásarinnar eru varanlegar og mun hann þurfa sólarhringsumönnun það sem eftir er.
Brooks, sem er 34 ára og af auðugri olíuætt í Texas, afplánar nú þegar 40 ára fangelsisdóm eftir að hafa játað sig sekan um grófa líkamsárás á drenginn. Áður en hann var handtekinn hafði hann komist í kast við lögin vegna þjófnaðarmáls, vopnaðs ráns, vopnalagabrota og vörslu fíkniefna.
Gert er ráð fyrir að Brooks geti fyrst sótt um reynslulausn árið 2042, en að óbreyttu verður hann í fangelsi til ársins 2062. New York Post hefur eftir lögmanni fjölskyldunnar að dómurinn sendi skýr skilaboð um að samfélagið tæki ofbeldi gegn börnum alvarlega. Kvaðst hann vona að skaðabæturnar myndu tryggja drengnum þá umönnun sem hann mun þurfa um ókomin ár.