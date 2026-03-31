Þriðjudagur 31.mars 2026

Fyrrum MAGA-þingmaður hjólar í FOX-fréttastofuna og sakar miðilinn um heilaþvott – „Falsfréttamiðill“

Þriðjudaginn 31. mars 2026 16:37

Einu sinni var Marjorie Taylor Greene einn harðasti stuðningsmaður Donald Trump Bandaríkjaforseta og MAGA-hreyfingarinnar. Hún ákvað þó í fyrra að segja af sér þingmennsku enda telur hún að forsetinn hafi misst sjónar á því sem virkilega skiptir máli, bandarísku þjóðinni. Forsetinn hafi lofað því að setja þjóð sína í fyrsta sæti, að Bandaríkin hættu stríðsrekstri og afskiptum af stríðsrekstri annarra ríkja. Greene telur að Trump hafi brotið gegn öllum þessum loforðum með látlausum stuðningi við Ísrael og átök þeirra í Miðausturlöndum og með því að hafa bein afskipti af ríkjum í Suður-Ameríku, svo sem með fjárveitingum til Argentínu og með því að ræna forseta Venesúela. Greene myndi því seint teljast MAGA-liði í dag og sjálf hefur hún viðurkennt að hafa látið blekkjast og þannig tekið þátt í að sundra bandarísku þjóðinni.

Nú hefur Greene beint spjótum sínum að FOX-fréttastofunni, sem er einn vinsælasti fjölmiðill forsetans og hægrimanna.

„FOX-fréttastofan er orðin að falsfréttamiðli,“ skrifaði Greene á samfélagsmiðla um helgina og tók fram að miðillinn stundi það að „heilaþvo búmmera [kynslóð sem fæddist á árunum 1946-1964] í að styðja hlutina sem við kusum gegn.“

Greene var þarna að svara fjölmiðlakonunni og íhaldsmanninum Ann Coulter sem hefur verið tíður gestur hjá Fox en Coulter skrifaði:

„Að horfa á FOX-fréttastofuna fullvissa áhorfendum um að stríðið í Íran gangi SÚPER vel og að Trump sé algjör foli er eins og að horfa á sömu fréttastofuna fullvissa áhorfendur um að Dominion Voting Systems [fyrirtæki sem framleiðir kosningavélar sem víða eru notaðar í Bandaríkjunum] hafi hagrætt niðurstöðum kosninganna 2020 og að Trump hafi sigrað.“

Coulter vísaði þar til hneykslismáls sem kom upp í kjölfar kosninganna þar sem eigandi FOX, Rupert Murdoch, þurfti að greiða stjarnfræðilega háar bætur eftir að miðillinn hélt því ítrekað fram að fyrirtækið hefði átt við kosningavélarnar til að hagræða niðurstöðu kosninganna árið 2020. Murdoch þurfti að greiða rúmlega 100 milljarða í bætur.

Mögulega er FOX nú að reyna að friðþægja forsetann en Trump brást ókvæða við þegar fréttastofan birti niðurstöður könnunar sem sýndu að meirihluti Bandaríkjamanna, eða um 59 prósent, væri á móti stríðinu við Íran. Trump skrifaði færslu á samfélagsmiðla í kjölfarið:

„Ég hata kannanir FOX. Í hreinskilni sagt þá er hver sá sem sér um þetta fyrir ykkur ömurlegur. Rupert Murdoch lofaði mér því árum saman að losa sig við könnunarfyrirtækið en hann gerir það aldrei. Ég fatta það ekki, en þessar FOX-kannanir eru glataðar.“

Independent greinir frá

