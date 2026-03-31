Afhjúpa tvöfalt líf eiginmanns fyrrum heimavarnaráðherrans – Sérfræðingur segir dómgreindarbrestinn með ólíkindum

Þriðjudaginn 31. mars 2026 17:14

Miðillinn DailyMail hefur afhjúpað að eiginmaður Kristi Noem, fyrrum heimavarnaráðherra Bandaríkjanna, hefur lifað tvöföldu lífi sem klæðskiptingur með þráhyggju fyrir að klæðast risastórum gervibrjóstum. Fréttin byggir á rannsókn blaðamannanna Ben Ashford og Josh Boswell en þeir ræddu meðal annars við þrjár fyrirsætur sem starfa fyrir blætissíður á netinu sem höfðu átt í samskiptum við Bryon Noem.

Þessar vefsíður snúast um svokallað bimbofication, eða gáluvæðingu. Þar klæða konur sig upp eins og lifandi Barbie-dúkkur með hlægilega stóran barm. Mun þetta hafa fallið Bryon vel í geð en í samtölum sínum við fyrirsæturnar lýsti hann ítrekað yfir aðdáun sinni á risastórum brjóstum. Talið er að þessi háttsemi eiginmannsins, sem hefur verið giftur Kristi í rúmlega 30 ár, hafi gert hana berskjaldaða fyrir mútutilraunum á meðan hún gegndi embætti. Sérfræðingur í þjóðaröryggismálum sagði við DailyMail að fyrst blaðamennirnir gátu afhjúpað þetta leynilíf Byron þá megi ætla að njósnarar á vegum óvinaríkja Bandaríkjanna hafi gert hið sama.

Á mynd sem Byron deildi með einni fyrirsætunni má sjá hann troða sér í magabol og níðþröngar bleikar stuttbuxur. Hann virðist svo hafa komið tveimur blöðrum fyrir í bolnum til að virðast vera með stór brjóst. Á annarri er hann í grænum legginsbuxum og þröngum bol yfir stórum gervibrjóstum. Rannsókn miðilsins hefur eins leitt í ljós að Byron sendi fyrirsætunum ítrekað pening á meðan eiginkona hans gegndi ráðherraembætti, en fjárhæðirnar hlaupa á milljónum. Jack Barsky, fyrrum njósnari fyrir Sovétríkin sem gerðist svo gagnnjósnari fyrir Bandaríkin, segir málið með ólíkindum.

„Það er með ólíkindum að maður, sem á maka í þetta háu embætti, sýni svona dómgreindarbrest.“

Fyrirsæturnar sem blaðamenn ræddu við segja að Bryon hafi lítið gert til að fela það hver hann væri. Hann sendi myndir þar sem andlit hans sést skýrt og eins sendi hann fyrirsætum símanúmer sem tilheyrir fyrirtæki fjölskyldunnar.

Kristi Noem hefur nú brugðist við fréttaflutningnum og segist miður sín. Málið hafi komið fjölskyldu hennar að óvörum.

 

Kristi Noem var rekin úr embætti fyrr í þessum mánuði og skipuð í nýja stöðu sem sérstakur erindreki fyrir samtökin Skjöldur Ameríku (e. Shield of the Americas).

 

 

