Undarlegt veður í Kyrrahafinu – Eitthvað er í uppsiglingu

Samkvæmt nýjum gögnum frá Evrópsku veðurfræðisstofnuninni ECMWF, þá getur sjávarhitinn í hitabeltishluta Kyrrahafsins hækkað mikið á næstu mánuðum.
Dagbladet skýrir frá þessu og segir að veðurfræðingar vari við því að nú stöndum við kannski frammi fyrir veðurfyrirbærinu „Godzilla El Nino“.
El Nino Southern Oscillation, ENSO, er náttúrulegt veðurfyrirbæri sem myndast þegar hiti og loftþrýstingur í hitabeltishluta Kyrrahafsins sveiflast mikið.
Þrátt fyrir að veðurfyrirbærið eigi sér stað á afmörkuðu svæði, þá hefur það áhrif á loftslag um allan heim.
Celeste Saulo, forstjóri Alþjóða veðurfræðisstofnunarinnar, WMO, segir í yfirlýsingu að stofnunin fylgist náið með þróun mála því veðurfyrirbærið geti haft miklar afleiðingar.
„Síðasti El Nino 2023-2024 var einn af fimm öflugustu í sögunni. Hann átti hlut að máli varðandi methita um allan heim 2024,“ segir Saulo í yfirlýsingunni að sögn Dagbladet.