Segir golfmeistarann ​​„hræðilegan ökumann“ og uppljóstrar hvers vegna hann neitaði þvagsýni eftir handtöku

Fyrrverandi starfsmaður Tiger Woods gagnrýndi golfmeistarann harðlega og sagði hann vera „hræðilegan ökumann“ þegar hann velti fyrir sér orsökum bílslyssins sem golfmeistarinn lenti í og handtöku hans fyrir ölvunarakstur.
„Gaurinn er hræðilegur ökumaður, hann ekur mjög oft á miklum hraða á vegi þar sem mikið af þungum vinnuvélum eru,“ sagði heimildarmaður við Daily Mail.
„Ég hef verið með honum í bílnum á 85 eða 97 km/klst hraða, ekið fram hjá lögreglumönnum sem virðast vega alveg sama,“ bætti heimildarmaðurinn við um Woods, sem á sér sögu um alvarleg bílslys.
Woods var handtekinn og ákærður fyrir ölvunarakstur, eignatjón og að neita að gangast undir lögmæta skoðun eftir að hann velti Land Rover-bíl sínum á hliðina í árekstri tveggja bíla á föstudag.
Eftir að hann var færður á lögreglustöð var Woods látinn gangast undir ýmis edrúmennskupróf. Þótt hann hafi „sprengt mörg núll“ í alkóhólmælinum, neitaði hann að gefa þvagprufu samkvæmt John Budensiek, sýslumanni í Martin-sýslu, sem heimildarmaðurinn útskýrði að væri líklega ekki vegna þess að kylfingurinn tæki „ólögleg lyf“.
„Ég þekki gaurinn, það er bara ekki það sem hann gerir,“ sagði heimildarmaðurinn.
Heimildarmaðurinn sagði við fjölmiðla að hann teldi að Woods hefði neitað að gefa þvagprufu vegna þess að hann „hefur verið að taka fullt af verkjalyfjum í mörg ár“ til að meðhöndla endurtekin meiðsli sín.
Woods hefur þó áður viðurkennt að hafa tekið ýmis fíkniefni áður en hann hefur sest undir stýri. Eftir bílslys sem hann lenti í árið 2017 viðurkenndi Woods fyrir lögreglu að hafa tekið Xanax áður en hann settist undir stýri Mercedes-bíls síns og sofnaði á vegi í Flórída. Eitrunarskýrsla leiddi síðar í ljós að hann var með Vicodin, Dilaudid, Xanax, Ambien og THC (tetrahydrocannabinol) í líkamanum þegar slysið varð.
Hvað varðar slysið síðasta föstudag sögðu yfirvöld að Woods hefði ekið í gegnum íbúðarhverfi í Jupiter í Flórída um klukkan tvö síðdegis þegar hann reyndi að keyra fram úr hreinsibíl og endaði með því að rekast á „afturenda“ eftirvagns bílsins. Áreksturinn olli því að bíll hans rann næstum út af veginum og valt á hliðina.
Woods slapp ómeiddur í slysinu og gat klifrað út úr bílnum. Myndir sem teknar voru á vettvangi virðast sýna hann reyna að hringja símtal. Bremsuför sýndu hvar Woods missti stjórn á bílnum sínum áður en hann valt.
Á blaðamannafundi sínum á föstudag sagði Budensiek að sérfræðingar í lyfjagreiningu hefðu verið á vettvangi slyssins og komust að þeirri niðurstöðu að „Woods hefði ekki verið undir áhrifum áfengis, en þeir telja að um einhvers konar lyf eða fíkniefni væri að ræða.“ Woods var fluttur í fangelsið í Martin-sýslu skömmu eftir slysið og sleppt eftir átta klukkustunda hald, eins og lög Flórída kveða á um.