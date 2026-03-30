Hvers vegna ætlar Rex Heuermann að játa? – Sérfræðingar rýna í stöðuna

Mánudaginn 30. mars 2026 11:30

Þær fréttir hafa borist frá Bandaríkjunum að meinti raðmorðinginn, Rex Heuermann, hafi ákveðið að játa á sig sjö morð. Þetta heyrir til tíðinda þar sem Heuermann hafði áður þvertekið fyrir að vera hinn alræmdi Gilgostrandarmorðingi. Velta því margir fyrir sér hvers vegna Heuermann hefur skipt um skoðun og hvort og þá hvað hann græðir á því.

Heuermann var handtekinn í júlí árið 2023 og hefur verið í varðhaldi síðan. Aðalmeðferð í máli hans hefur ítrekað verið frestað, en í upphafi var hann aðeins ákærður fyrir þrjú morð en nú hefur hann verið ákærður fyrir sjö. Fórnarlömbin fundust flest við Gilgo-ströndina á Long Island á árunum 2010–2011, en þær voru myrtar á árunum 1993–2010 og störfuðu allar við vændi. Þegar Heuermann var handtekinn var hann giftur hinni íslensku Ásu Guðbjörgu Ellerup sem flutti til Bandaríkjanna sem ungbarn og hefur verið búsett þar síðan.

Á dögunum voru aðstandendur fórnarlambanna upplýstir um að Heuermann ætli að játa morðin í þinghaldi sem á að fara fram í apríl. Miðillinn Newsday leitaði til lögfróðra sérfræðinga til að fá skýringar á því hvers vegna meinti raðmorðinginn hafi nú skipt um skoðun. Sérfræðingarnir eru sammála um að það verði að teljast ólíklegt að saksóknarar hafi boðið Heuermann vægari refsingu gegn játningu.

„Ég sé ekki að það sé nokkuð á því að græða að Rex Heuermann játi,“ segir Steven Politi sem er reyndur verjandi. „Hann mun aldrei fá refsingu sem mun gera honum kleift að strjúka aftur um frjálst höfuð. Maður lætur ákæruvaldið sanna sök í slíkum málum.“

Annar reyndur verjandi, Ray Perini, veltir því fyrir sér hvort fjölskylda Heuermanns, Ása Guðbjörg og börn þeirra, séu að kalla eftir þessu. Þannig sé hægt að hlífa þeim við langri og erfiðri aðalmeðferð. Perini bendir á að dómarinn í málinu spili hér stórt hlutverk. Það dugar ekki bara fyrir Heuermann að játa heldur þarf dómarinn að yfirheyra hann til að sjá hvort játningin sé gefin af fúsum og frjálsum vilja og að Heuermann geti skilið hvaða þýðingu og afleiðingar játningin hefur.

John Ray er lögmaður sem gætir hagsmuna sonar eins fórnarlambsins, Valerie Mack. Hann segist fagna því að Heuermann ætli að játa en á sama tíma sé hann vonsvikinn. Hann hefði viljað hefðbundna aðalmeðferð þar sem sönnunargögn yrðu lögð fram og vitni leidd fram. Að hans mati er það besta leiðin til að leiða sannleikann í ljós. Hins vegar muni Heuermann þá þurfa að játa og lýsa því hvernig hann framdi morðin.

„Það mun veita smá innsýn í það sem gerðist í hverju máli fyrir sig, en það verður heldur snubbótt. Þetta verða ekki eiginleg réttarhöld. Það verða engin vitni leidd fram og svo framvegis. Svo við fáum ekki alla söguna og þurfum áfram að leitast eftir því að leiða sannleikann í ljós.“

Ray segist vera að undirbúa einkamál gegn Heuermann og fjölskyldu hans, en áður hefur komið fram opinberlega að Ása Guðbjörg hafi fyrst og fremst skilið við eiginmann sinn til að vernda eignir þeirra frá slíkum málsóknum.

„Við munum nota öll lagaleg úrræði sem okkur standa til boða til að komast til botns í þessu öllu. Við munum sækjast eftir öllum þeim eignum sem Heuermann og fyrrverandi eiginkona hans eiga.“

Allir sérfræðingarnir eru sammála um að Heuermann muni hljóta lífstíðardóm jafnvel þó hann játi. Brot hans séu svo alvarleg að vægari dómur myndi misbjóða réttlætiskennd almennings. Líklegast þykir að Heuermann trúi því ekki lengur að hann verði sýknaður. Þetta sé því líklega ákveðin uppgjöf en tilraun til að hlífa fjölskyldu hans. Sá eini sem geti í raun svarað spurningunni um hvers vegna Heuermann sé að játa sé Heuermann sjálfur.

„Hvers vegna er hann að þessu? Það veit enginn nema hann,“ segir Perini.

 

