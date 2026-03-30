fbpx
Mánudagur 30.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Einkasímanúmer Trump er á margra vitorði í Washington – Allir geta hringt og Trump elskar það

Pressan
Mánudaginn 30. mars 2026 07:00

Donald Trump Bandaríkjaforseti. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Einkasímanúmer Donald Trump er nánast opinbert leyndarmál í Washington D.C. Bæði þekkt og óþekkt fólk hringir látlaust í hann og oft svarar hann. Ráðgjafar hans hafa sívaxandi áhyggjur af hvað hann segi í þessum samtölum og hvað fólk telur honum trú um.

Ráðgjafar hans vita ekki sitt rjúkandi ráð. Það er stórt vandamál fyrir þá að blaðamenn, lobbíistar, rafmyntafjárfestar og áhrifavaldar deila símanúmeri Trump sín á milli til að fá aðgang að valdamesta manni heims.

En stærsti vandinn er að Trump svarar oft. Ótal sinnum dag hvern og óháð því hver hringir. Hann leggur það frá sér sem hann er að gera, svarar, hlustar smávegis og blaðrar síðan og þá hefjast vandamálin.

„Þetta er stjórnlaust,“ sagði háttsettur starfsmaður í Hvíta húsinu í samtali við bandaríska tímaritið The Atlantic.

„Það er hvert símtalið á fætur öðru,“ sagði annar.

Í greininni „Allir vita nú símanúmer Donald Trump“ segir The Atlantic, og byggir á heimildum frá fjölda heimildarmanna í Hvíta húsinu, að tíu stafa símanúmer Trump sé orðið „heitasta söluvaran í Washington“. Einnig kemur fram að ráðgjafar hans berjist vonlausri baráttu við að reyna að hafa stjórn á óvenjulegu sambandi forsetans við iPhone símann sinn.

Yfirleitt er ekkert áhlaupaverk að ná tali af þjóðarleiðtogum og þá sérstaklega ekki forseta Bandaríkjanna.

Yfirleitt fara beiðnir um slíkt í gegnum fjölda ráðgjafa sem sortera, samhæfa og gera tillögu um það sem forsetinn á að segja og skrifa það niður fyrir hann. Aðeins þröngur hópur  náinna samstarfsaðila eða háttsettir ritstjórar eru yfirleitt undanþegnir þessu.

En eins og flestir vita þá er ekkert venjulegt þegar Donald Trump á í hlut.

Samkvæmt heimildum The Atlantic og annarra miðla, sem hafa fjallað um málið, þá getur fólk bara hringt í Trump án þess að hafa pantað tíma. Ef hann hefur tíma, þá veitir hann stutt viðtal eða talar í nokkrar mínútur um pólitík eða viðskipti.

Þetta gerist sífellt oftar eftir því sem símanúmer hans er á vitorði sífellt fleiri.

Blaðamenn The Atlantic segja í greininni að þeir viti símanúmer Trump og að aðrir blaðamenn hafi boðið upp á skipti á númerinu gegn því að fá símanúmer tíu annarra mikilvægra aðila.

Hvíta húsið hefur gert svipaða uppgötvun og er haft eftir einum úr starfsliði Trump að hann hafi heyrt um forstjóra fyrirtækja sem bjóða greiðslu fyrir símanúmer Trump og að fólk, sem stundar viðskipti með rafmynt, bjóði greiðslu í rafmynt fyrir símanúmerið.

Hvíta húsið brást við þessum greinum með því að leggja áherslu á að Trump sé sá bandaríski forseti sem auðveldast sé að ná sambandi við. Trump hefur einmitt hrósað sér mikið fyrir þetta.

En bak við luktar dyr hafa margir af ráðgjöfum hans vaxandi áhyggjur af því hversu auðvelt það er að ná sambandi við hann í síma. Þeir hafa áhyggjur af að hann segi eitthvað í fljótfærni og að einhver veiti honum rangar upplýsingar eða selji honum samsæriskenningu sem hann bregst við og síðan þurfa aðrir að takast á við vitleysuna sem hann veður út í.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

