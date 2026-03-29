Svefnráðgjafi segir þetta mikilvægara en fjölda sofinna klukkustunda

Það er kannski smá huggun harmi gegn að þú ert ekki ein(n) um þetta. Fjöldi fólks sefur ekki nægilega mikið.
Mikael Rasmussen, svefnráðgjafi, segist hafa miklar áhyggjur af hversu lítið margir sofa. B.T. skýrir frá þessu og segir að niðurstöður dönsku heilsufarskönnunarinnar 2025 sýni að um 30% Dana sofi ekki jafn mikið og heilbrigðisyfirvöld ráðleggja þeim.
„Þetta er stórt vandamál. Við glímum við stóran svefnvandafaraldur,“ sagði hann í samtali við B.T.
Dönsk heilbrigðisyfirvöld ráðleggja fólki á aldrinum 18 til 64 ára að sofa í 7 til 9 klukkustundir á dag og fólki 65 ára og eldri er ráðlagt að sofa í 7 til 8 klukkustundir.
Rasmussen sagði að of lítill svefn geti haft alvarlegar afleiðingar. „Sjálfsskoðunin hverfur. Þetta hefur áhrif á heilann og maður venst því að skapið, vellíðan og tilfinningastjórnin er 5-15% minni en venjulega,“ sagði hann.
Sem betur fer gat hann einnig veitt ráð um hvernig sé hægt að komast nær því að sofa jafn mikið og heilbrigðisyfirvöld mæla með: „Eitt það mikilvægasta er að slökkva á skjánum. Ef það síðasta sem þú gerir, áður en þú ferð í háttinn, er að horfa á skjá, þá ferðu seinna í háttinn og dópamínmagnið er of mikið og þar með verða svefngæðin minni,“ sagði hann.
Hann sagði mikilvægt að koma sér upp ákveðinni rútínu á milli vöku og svefns til að koma taugakerfinu í jafnvægi. „Það skiptir ekki öllu hvað maður gerir. Það getur verið að lesa, leysa sudoku, fara í göngutúr eða smyrja nestið fyrir næsta dag. Þetta snýst um að slökkva á skjánum,“ sagði hann.
Síðan vék hann að því sem hann segir afgerandi við að gera svefnvenjurnar eins góðar og hægt er: „Besta svefnráðið er reglufesta, það er að fara á fætur og í háttinn á sama tíma á hverjum degi. Þetta er mikilvægara en hversu lengi er sofið og svefngæðin.