Sunnudagur 29.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Svefnráðgjafi segir þetta mikilvægara en fjölda sofinna klukkustunda

Pressan
Sunnudaginn 29. mars 2026 20:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ferð þú oft of seint í háttinn? Áttu erfitt með að sofna? Liggur þú og byltir þér í langan tíma áður en þú nærð að sofna?

Það er kannski smá huggun harmi gegn að þú ert ekki ein(n) um þetta. Fjöldi fólks sefur ekki nægilega mikið.

Mikael Rasmussen, svefnráðgjafi, segist hafa miklar áhyggjur af hversu lítið margir sofa. B.T. skýrir frá þessu og segir að niðurstöður dönsku heilsufarskönnunarinnar 2025 sýni að um 30% Dana sofi ekki jafn mikið og heilbrigðisyfirvöld ráðleggja þeim.

„Þetta er stórt vandamál. Við glímum við stóran svefnvandafaraldur,“ sagði hann í samtali við B.T.

Dönsk heilbrigðisyfirvöld ráðleggja fólki á aldrinum 18 til 64 ára að sofa í 7 til 9 klukkustundir á dag og fólki 65 ára og eldri er ráðlagt að sofa í 7 til 8 klukkustundir.

Rasmussen sagði að of lítill svefn geti haft alvarlegar afleiðingar. „Sjálfsskoðunin hverfur. Þetta hefur áhrif á heilann og maður venst því að skapið, vellíðan og tilfinningastjórnin  er 5-15% minni en venjulega,“ sagði hann.

Sem betur fer gat hann einnig veitt ráð um hvernig sé hægt að komast nær því að sofa jafn mikið og heilbrigðisyfirvöld mæla með: „Eitt það mikilvægasta er að slökkva á skjánum. Ef það síðasta sem þú gerir, áður en þú ferð í háttinn, er að horfa á skjá, þá ferðu seinna í háttinn og dópamínmagnið er of mikið og þar með verða svefngæðin minni,“ sagði hann.

Hann sagði mikilvægt að koma sér upp ákveðinni rútínu á milli vöku og svefns til að koma taugakerfinu í jafnvægi. „Það skiptir ekki öllu hvað maður gerir. Það getur verið að lesa, leysa sudoku, fara í göngutúr eða smyrja nestið fyrir næsta dag. Þetta snýst um að slökkva á skjánum,“ sagði hann.

Síðan vék hann að því sem hann segir afgerandi við að gera svefnvenjurnar eins góðar og hægt er: „Besta svefnráðið er reglufesta, það er að fara á fætur og í háttinn á sama tíma á hverjum degi. Þetta er mikilvægara en hversu lengi er sofið og svefngæðin.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Svefnráðgjafi segir þetta mikilvægara en fjölda sofinna klukkustunda
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Mest lesið

Nýlegt

Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum

Franskur sjóliði kom upp um staðsetningu flugmóðurskips þegar hann notaði líkamsræktarapp
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Pressan
Í gær

Svona oft þurfa karlmenn að stunda kynlíf árlega til að minnka líkurnar á hjartasjúkdómum
Pressan
Í gær

Ótrúleg áætlun Pútíns – Ætlar að senda 100.000 Rússa þangað
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær

Fólk fætt á þessum dögum er oft með greindarvísitölu yfir meðaltali
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær

Orðrómur um Barron Trump breiðist út á Internetinu – Hvað er satt?
Pressan
Í gær

Þetta skilja bara stúlkur sem eiga eldri bræður
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær

Þessar fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Lukashenko gaf Kim Jong Un byssu „ef óvinir láta sjá sig“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Afhjúpuðu lygar konu sem þáði örorkubætur vegna meintrar kvíðaröskunar – „Móðgun við harðduglega skattgreiðendur“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hjartnæm saga sjö hunda í Kína dæmi um fjöður sem varð að fimm hænum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Greinir frá átakanlegu símtali frá systur sinni: „Mamma er horfin“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja
Pressan
Fyrir 3 dögum
Pressan
Fyrir 3 dögum
