Skýrt mynstur var í kynlífi á milli nútímamanna og Neanderdalsmanna

Það er ákveðin ráðgáta hvernig það bar til að tegundirnar áttu í svo nánum samskiptum og líklega verður aldrei hægt að leysa þessa ráðgátu. En ný rannsókn varpar ljósi á ákveðið mynstur varðandi hvort kynið frá hverri tegund fyrir sig stundaði kynlíf með hinni tegundinni.
Vísindamenn við University of Pennsylvania í Bandaríkjunum rannsökuðu DNA nútímamanna og Neanderdalsmanna til að sjá hvernig DNA úr Neanderdalsmönnum er staðsett í erfðamengi okkar. Niðurstaða þeirra er að það hafi aðallega verið karlkyns Neanderdalsmenn sem stunduðu kynlíf með konum af ætt nútímamanna.
Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu Science.
„Við fundum mynstur sem bendir til ákveðins kynjahalla – erfðaefnisstreymið átti sér aðallega stað á milli Neanderdals-karla og kvenna af stofni nútímamanna,“ hefur Penn Today eftir Alexander Platt, sem er meðhöfundur rannsóknarinnar.
Í umfjöllun Penn Today kemur einnig fram að forfeður Neanderdalsmanna og nútímamanna hafi skipst í tvo hópa fyrir um 600.000 árum. Forfeður okkar nútímamanna hafi þróast í Afríku en forfeður Neanderdalsmannanna hafi þróast og lagað sig að lífinu í Asíu og Evrópu.
Sarah Tishkoff, annar meðhöfundur rannsóknarinnar, sagði að aðskilnaðurinn hafi þó alls ekki verið varanlegur. Nútímamenn hafi lagt leið sína inn á svæði Neanderdalsmanna hvað eftir annað í mörg hundruð þúsund ár. Þegar tegundirnar hittist hafi þær makast og skipst á DNA.