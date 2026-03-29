Skýrt mynstur var í kynlífi á milli nútímamanna og Neanderdalsmanna

Flestar núlifandi manneskjur eru með smávegis DNA frá Neanderdalsmönnum í erfðamengi sínu. Þetta er arfleið frá þeim tíma þegar nútímamenn fóru frá Afríku til Evrópu og Asíu fyrir mörg þúsund árum og hittu þá stóra og sterka Neanderdalsmenn sem þeir stunduðu síðan kynlíf með.

Það er ákveðin ráðgáta hvernig það bar til að tegundirnar áttu í svo nánum samskiptum og líklega verður aldrei hægt að leysa þessa ráðgátu. En ný rannsókn varpar ljósi á ákveðið mynstur varðandi hvort kynið frá hverri tegund fyrir sig stundaði kynlíf með hinni tegundinni.

Vísindamenn við University of Pennsylvania í Bandaríkjunum rannsökuðu DNA nútímamanna og Neanderdalsmanna til að sjá hvernig DNA úr Neanderdalsmönnum er staðsett í erfðamengi okkar. Niðurstaða þeirra er að það hafi aðallega verið karlkyns Neanderdalsmenn sem stunduðu kynlíf með konum af ætt nútímamanna.

Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu Science.

„Við fundum mynstur sem bendir til ákveðins kynjahalla – erfðaefnisstreymið átti sér aðallega stað á milli Neanderdals-karla og kvenna af stofni nútímamanna,“ hefur Penn Today eftir Alexander Platt, sem er meðhöfundur rannsóknarinnar.

Í umfjöllun Penn Today kemur einnig fram að forfeður Neanderdalsmanna og nútímamanna hafi skipst í tvo hópa fyrir um 600.000 árum. Forfeður okkar nútímamanna hafi þróast í Afríku en forfeður Neanderdalsmannanna hafi þróast og lagað sig að lífinu í Asíu og Evrópu.

Sarah Tishkoff, annar meðhöfundur rannsóknarinnar, sagði að aðskilnaðurinn hafi þó alls ekki verið varanlegur. Nútímamenn hafi lagt leið sína inn á svæði Neanderdalsmanna hvað eftir annað í mörg hundruð þúsund ár. Þegar tegundirnar hittist hafi þær makast og skipst á DNA.

