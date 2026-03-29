Leigði fylgdarkonu til næturskemmtunar – Fékk stærsta áfall lífsins þegar hann opnaði dyrnar

Þegar hann var heima í fríi í Lundúnum ákvað hann að bóka nýja konu hjá fylgdarþjónustufyrirtækinu sem hann notaði alltaf. Á prófíl konunnar var andlit hennar hulið en restin af líkamanum sást vel. Hún leit rosalega vel út.
James bókaði hana og 45 mínútum síðar hringdi hún dyrabjöllunni. Þegar hann opnaði var það ekki bara myndarleg kona sem stóð þar, þetta var andlit sem hann hafði séð ótal sinnum í afmælum, á fótboltaleikjum og við matarborðið. Þetta var mamma besta vinar hans.
Margir hefðu eflaust lokað dyrunum, læst og íhugað að flytja til annars lands en áður en James komst svo langt gekk konan inn og var svellköld. Hún sýndi engin svipbrigði, lét sem ekkert væri og hélt sínu striki.
James var mjög brugðið en samt sem áður fóru þau í rúmið og stunduðu kynlíf áður en þau byrjuðu að ræða saman.
Þau sammæltust um að nefna aldrei við nokkurn mann að þetta hefði gerst.
En James stóð ekki við þetta og ræddi við blaðamann Mirror um þetta: „Í hreinskilni sagt, þá veit ég ekki hvort ég muni nokkru sinni ræða þetta við vin minn,“ sagði hann og vísaði þar til þess að hann hefur miklar áhyggjur af stöðu mála því vinur hans kaupir sér þjónustu hjá sömu fylgdarkonuþjónustu.
Tilhugsunin um að vinur hans muni bóka móður sína hangir yfir höfði James og ógnar vináttu þeirra félaganna: „Ef það gerist, þá verður upplifun mín eins og lautarferð í samanburði við hans,“ sagði hann.