Sunnudagur 29.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
„Konan mín á í ástarsambandi við dæmdan morðingja og vill skilnað"

Pressan
Sunnudaginn 29. mars 2026 16:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hin ráðagóða Abby hefur svarað lesendum bandarískra fjölmiðla síðan á sjötta áratug síðustu aldar. Hún hefur verið svo vinsæl að eftir að hin upprunalega Abby, Pauline Esther Phillips, lést árið 2013 tók dóttir hennar, Jeanne Phillips, við keflinu.

Abby tekst á við ýmislegt sem brennur á lesendum hennar og endurspegla svör hennar stundum breytingar í samfélaginu sem fólk hefur ekki endilega áttað sig á.

Karlmaður leitaði í öngum sínum til Abby og sagði eiginkonu sína eiga í ástarsambandi við fyrrverandi kærasta sinn úr menntaskóla. Sá hafi nýlega losnað úr fangelsi eftir að hafa afplánað dóm fyrir morð.

„Ég hef fyrirgefið henni, en sagði henni að slíta sambandinu. Hún sagði að hún vildi frekar skilja við mig en að gera það, ég yrði að sætta mig við það sem er í gangi. Ég elska konuna mína, svo ég geri málamiðlanir í bili.“

Segir maðurinn eiginkonuna búa að vísa honum úr hjónarúminu og hann megi ekki snerta hana eða faðma.

Abby sagði stöðuna erfiða en augljósa, hjónabandinu væri lokið.

„Með því að ýta þér úr hjónarúminu hefur konan þín í raun yfirgefið þig. Þú gætir fyrirgefið henni framhjáhaldið, en að þola núverandi ástand mun ekki bjarga hjónabandi þínu.“

Hvatti hún einnig manninn til að leita sér lögfræðiaðstoðar, hann myndi þurfa á henni að halda.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

