Hún er stjarna vinstrimanna sem sumir Trumpistar vilja gjarnan sem forseta

Þessi þversögn gerir hana að einum athyglisverðasta bandaríska stjórnmálamanninum þessa dagana og kannski munu Demókratar veðja á hana í næstu forsetakosningum.
Nokkrum dögum eftir forsetakosningarnar 2024 áttuðu pólitískir nördar sig á að svolítið undarlegt hafði gerst í 14. kjördæmi í New York. Svolítið sem virtist í fyrstu vera óútskýranlegt.
Kjósendur höfðu sett tvo krossa eins og þeir áttu að gera – Einn efst á kjörseðlinum við nafn annars forsetaframbjóðandans.
Hinn neðst fyrir framan þann sem hver kjósandi vildi sjá sem fulltrúa sinn í fulltrúadeild þingsins.
Það sem var svo athyglisvert var að margir kjósendur höfðu kosið Donald J. Trump sem forseta og AOC sem fulltrúa sinn í fulltrúadeildina.
Meira að segja hún sjálf var mjög hissa á þessu.
Hvernig datt fólki í hug að kjósa mjög hægrisinnaðan og íhaldssaman forseta úr röðum Repúblikana og hana, mjög vinstrisinnaða og heitan andstæðing Trump samtímis?
Jótlandspósturinn bendir á að þetta segi mikið um hugarástand bandarískra kjósenda nú um stundir og ekki síst af hverju AOC er í vaxandi mæli talin vænlegur kostur sem næsti forsetaframbjóðandi Repúblikana.
Hún er eitt þekktasta „vörumerkið“ í bandarískum stjórnmálum í dag. Hún hefur hlotið mikla fjölmiðlaumfjöllun á síðustu árum og hefur verið mjög virk á samfélagsmiðlum þar sem hún er nú með 25 milljónir fylgjenda.
Hún hefur setið á þingi síðan 2019 þegar hún var yngsta konan til að ná kjöri, aðeins 29 ára.
Hún er þekkt fyrir að hafa sterkar skoðanir og það fer illa í suma en mjög vel í aðra.
Hún skilgreinir sig sem Demókrata-sósíalista. Hún er ákafur stuðningsmaður hærri skatta á hina ríku, meiri velferð og heilbrigðisþjónustu fyrir almenning, ódýrari menntun, skipti yfir í umhverfisvæna orkugjafa og réttinda minnihlutahópa og innflytjenda.
Hún er talin arftaki Bernie Sanders. Þau eru nánir bandamenn og hafa síðasta árið ferðast saman um Bandaríkin og fyllt íþróttahallir og leikvanga með „Berjumst gegn olígörkunum“ fundarherferð sinni.
Með öðrum orðum þá er AOC algjör andstæða Donald Trump.
Þau eiga það þó sameiginlegt að vera popúlistar sem berjast gegn óbreyttri stöðu. Þau selja sig bæði sem einhver sem talar fyrir hönd þess stóra hluta Bandaríkjamanna sem telja kerfið hafa svikið sig. Fólk sem þorir að andmæla hinni pólitísku elítu í Washington og ráðandi uppbyggingu efnahagskerfisins sem vinnur ekki lengur fyrir venjulegt fólk að þeirra sögn.
Þessi barátta þeirra gegn óbreyttu ástandi höfðar svo mikið til ósáttra kjósenda að margir þeirra kusu þau bæði samtímis.