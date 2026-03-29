fbpx
Sunnudagur 29.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Hún er stjarna vinstrimanna sem sumir Trumpistar vilja gjarnan sem forseta

Pressan
Sunnudaginn 29. mars 2026 18:00

Donald Trump og Alexandria Ocasio-Cortez

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Alexandria Ocasio-Cortez, oft nefnd AOC, er ein skærasta stjarna vinstrivængsins í Demókrataflokknum. Donald Trump og margir Repúblikanar bókstaflega hata hana en svo ótrúlegt sem það kann að virðast þá talar hún til sumra sömu kjósenda og Trump talar til.

Þessi þversögn gerir hana að einum athyglisverðasta bandaríska stjórnmálamanninum þessa dagana og kannski munu Demókratar veðja á hana í næstu forsetakosningum.

Nokkrum dögum eftir forsetakosningarnar 2024 áttuðu pólitískir nördar sig á að svolítið undarlegt hafði gerst í 14. kjördæmi í New York. Svolítið sem virtist í fyrstu vera óútskýranlegt.

Kjósendur höfðu sett tvo krossa eins og þeir áttu að gera – Einn efst á kjörseðlinum við nafn annars forsetaframbjóðandans.

Hinn neðst fyrir framan þann sem hver kjósandi vildi sjá sem fulltrúa sinn í fulltrúadeild þingsins.

Það sem var svo athyglisvert var að margir kjósendur höfðu kosið Donald J. Trump sem forseta og AOC sem fulltrúa sinn í fulltrúadeildina.

Meira að segja hún sjálf var mjög hissa á þessu.

Hvernig datt fólki í hug að kjósa mjög hægrisinnaðan og íhaldssaman forseta úr röðum Repúblikana og hana, mjög vinstrisinnaða og heitan andstæðing Trump samtímis?

Jótlandspósturinn bendir á að þetta segi mikið um hugarástand bandarískra kjósenda nú um stundir og ekki síst af hverju AOC er í vaxandi mæli talin vænlegur kostur sem næsti forsetaframbjóðandi Repúblikana.

Hún er eitt þekktasta „vörumerkið“ í bandarískum stjórnmálum í dag. Hún hefur hlotið mikla fjölmiðlaumfjöllun á síðustu árum og hefur verið mjög virk á samfélagsmiðlum þar sem hún er nú með 25 milljónir fylgjenda.

Hún hefur setið á þingi síðan 2019 þegar hún var yngsta konan til að ná kjöri, aðeins 29 ára.

Hún er þekkt fyrir að hafa sterkar skoðanir og það fer illa í suma en mjög vel í aðra.

Hún skilgreinir sig sem Demókrata-sósíalista. Hún er ákafur stuðningsmaður hærri skatta á hina ríku, meiri velferð og heilbrigðisþjónustu fyrir almenning, ódýrari menntun, skipti yfir í umhverfisvæna orkugjafa og réttinda minnihlutahópa og innflytjenda.

Hún er talin arftaki Bernie Sanders. Þau eru nánir bandamenn og hafa síðasta árið ferðast saman um Bandaríkin og fyllt íþróttahallir og leikvanga með „Berjumst gegn olígörkunum“ fundarherferð sinni.

Með öðrum orðum þá er AOC algjör andstæða Donald Trump.

Þau eiga það þó sameiginlegt að vera popúlistar sem berjast gegn óbreyttri stöðu. Þau selja sig bæði sem einhver sem talar fyrir hönd þess stóra hluta Bandaríkjamanna sem telja kerfið hafa svikið sig. Fólk sem þorir að andmæla hinni pólitísku elítu í Washington og ráðandi uppbyggingu efnahagskerfisins sem vinnur ekki lengur fyrir venjulegt fólk að þeirra sögn.

Þessi barátta þeirra gegn óbreyttu ástandi höfðar svo mikið til ósáttra kjósenda að margir þeirra kusu þau bæði samtímis.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Pressan
Fyrir 30 mínútum
Leigði fylgdarkonu til næturskemmtunar – Fékk stærsta áfall lífsins þegar hann opnaði dyrnar
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Svefnráðgjafi segir þetta mikilvægara en fjölda sofinna klukkustunda
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Blandaðu jógúrt með salti og settu í ísskápinn – „Þetta er leyndarmál ömmu“
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Skýrt mynstur var í kynlífi á milli nútímamanna og Neanderdalsmanna
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
„Konan mín á í ástarsambandi við dæmdan morðingja og vill skilnað“
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Er skaðlegt að ganga um berfættur heima hjá sér?
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
„Pirrandi“ vani hundsins á nóttinni bjargaði lífi konunnar

Mest lesið

Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Ákvarðanataka þín á fyrstu 10 mínútum kjarnorkustríðs skiptir sköpum varðandi lífslíkur þínar
Meirihlutinn kolfallinn í nýrri könnun í Hafnarfirði – Karólína í lykilstöðu
Ekkillinn var heiðraður fyrir hetjudáð – Reyndist vera sannkallað skrímsli
Yfirgaf eiginkonuna til að stunda kynlíf með móður sinni

Nýlegt

Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Össur harðorður – „Stefán Einar ætti frekar að loka að sér í hrútakofanum en láta sterkar konur pirra sig“
Svona oft þurfa karlmenn að stunda kynlíf árlega til að minnka líkurnar á hjartasjúkdómum
Garðveisla KALEO í þjóðgarðinum á Þingvõllum
Arsenal blandar sér í slaginn um enska landsliðsmanninn
Ársæll hættur sem skólameistari Borgarholtsskóla
„Líðan mín segir allt annað. Ég er sterkari en ég hef nokkru sinni verið“
Fær launahækkun fyrir gott starf undanfarið
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Geymdi lík móður sinnar í kjallaranum í þrjú ár – Dulbjó sig sem hún
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum

Franskur sjóliði kom upp um staðsetningu flugmóðurskips þegar hann notaði líkamsræktarapp

Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Ekkillinn var heiðraður fyrir hetjudáð – Reyndist vera sannkallað skrímsli
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Yfirgaf eiginkonuna til að stunda kynlíf með móður sinni
Pressan
Í gær

Svona oft þurfa karlmenn að stunda kynlíf árlega til að minnka líkurnar á hjartasjúkdómum

Pressan
Í gær

Ótrúleg áætlun Pútíns – Ætlar að senda 100.000 Rússa þangað

Pressan
Í gær
Þessu muntu sjá eftir á dánarbeðinum
Pressan
Í gær

Fólk fætt á þessum dögum er oft með greindarvísitölu yfir meðaltali

Pressan
Í gær
70 ár frá Volvo-uppfinningunni sem breytti sögu bílanna
Pressan
Í gær
Áhugaverð niðurstaða rannsóknar um mataræði og krabbamein
Pressan
Í gær

Orðrómur um Barron Trump breiðist út á Internetinu – Hvað er satt?

Pressan
Í gær

Þetta skilja bara stúlkur sem eiga eldri bræður

Pressan
Í gær
Getur verið að það sé ekki ávísun á hamingju að eiga marga vini?
Pressan
Í gær
Þess vegna sestu alltaf á sama stað í sófanum
Pressan
Í gær

Þessar fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum

Pressan
Í gær
Bandaríkjamenn draga úr hættumati sínu varðandi hugsanlega árás Kínverja á Taívan
Pressan
Í gær
Standa á gati eftir röð dularfullra mannshvarfa og dauðsfalls meðal vísindamanna og herforingja – Óttast að skýringanna sé að leita í geimnum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fráskilinn og stórskuldugur eftir að hann prófaði ChatGPT – „Guð minn góður. Hvað gerðist?“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Lukashenko gaf Kim Jong Un byssu „ef óvinir láta sjá sig“

Pressan
Fyrir 2 dögum

Afhjúpuðu lygar konu sem þáði örorkubætur vegna meintrar kvíðaröskunar – „Móðgun við harðduglega skattgreiðendur“

Pressan
Fyrir 2 dögum
Mætti á sjúkrahúsið í örvæntingu til að stöðva æskuvinkonu sína – Myndband
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hjartnæm saga sjö hunda í Kína dæmi um fjöður sem varð að fimm hænum

Pressan
Fyrir 2 dögum
Gervigreindin bjargaði lífi hennar: „Ég hugsaði með mér að ég hefði engu að tapa“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Flugrisi kynnir nýja gerð flugsæta – Meiri þægindi, hærra verð
Pressan
Fyrir 2 dögum

Greinir frá átakanlegu símtali frá systur sinni: „Mamma er horfin“

Pressan
Fyrir 3 dögum

Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja

Pressan
Fyrir 3 dögum
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Pressan
Fyrir 3 dögum
25 ára þolandi hópnauðgunar hafði betur gegn föður sínum og fær dánaraðstoð í dag – „Nú skulum við sjá hvort ég fái loksins að hvíla í friði“