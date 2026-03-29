Sunnudagur 29.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Geymdi lík móður sinnar í kjallaranum í þrjú ár – Dulbjó sig sem hún

Sunnudaginn 29. mars 2026 09:00

Það er nú sterkur svipur með þeim.

Við höfum örugglega öll heyrt um fólk sem leggur mikið á sig til að stunda svikastarfsemi. 56 ára ítalskur karlmaður hlýtur að tilheyra þeim hópi sem hefur lagt einna mest á sig við að stunda frekar ósmekklega svikastarfsemi. Í þrjú ár lifði hann sem „Mrs. Doubtfire“ úr helvíti á meðan uppþornað lík móður hans lá í kjallaranum heima hjá honum.

People segir að Graziella Dall‘Oglio, móðir mannsins, hafi látist 2022, 82 ára að aldri. Í staðinn fyrir að hringja í útfararstjórann, pakkaði hann henni inn í lök og setti í svefnpoka og faldi líkið í kjallaranum þar sem það þornaði upp.

Til að villa um fyrir fólki, klæddist hann kvenfötum, setti mikinn andlitsfarða á sig og hárkollu og lést vera hún.

Með þessu tókst honum að svíkja sem svarar til um átta milljóna króna út árlega í lífeyrisgreiðslur og leigutekjur.

En eins og svo oft vill verða þá komst hann ekki upp með þetta að eilífu.

Þegar hann fór að endurnýja persónuskilríki móður sinnar svelgdist árvökulum starfsmanni næstum því á kaffinu sínu.

„Hún líktist konunni á myndinni mjög mikið. En það var eitthvað sem passaði ekki. Hárin á hálsi hennar, mikill andlitsfarði og eitthvað sem líktist skeggstubbum, sem stóðu út undan andlitsfarðanum,“ sagði Francesco Aporti, bæjarstjóri í Borgo Virgilio.

Þegar málið var skoðað nánar hrundi spilaborgin. Húðin á höndunum gat einfaldlega ekki verið húð 85 ára konu. Röddin var kvenleg en öðru hvoru „brast“ hún og fór yfir í djúpa karlmannsrödd. Maðurinn hafði einnig komið akandi þrátt fyrir að „gamla konan“ væri ekki með bílpróf.

Þegar lögreglan ræddi við manninn, brotnaði hann alveg og játaði allt sama.

Við leit heima hjá honum fann lögreglan uppþornað lík móður hans.

