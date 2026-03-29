Er skaðlegt að ganga um berfættur heima hjá sér?

HuffPost skýrir frá þessu og hefur eftir Robert Conenello, fótaaðgerðafræðingi, að þegar talað er um að ganga um berfættur þýði það að húðin snerti undirlagið. Allt annað sé talinn vera fótabúnaður, þar á meðal sokkar því þeir breyti hreyfingum líkmans.
Hann sagðist almennt séð vera hlynntur því að fólk gangi um berfætt heima hjá sér. Það auki styrkinn í innri vöðvum fótanna.
Hann sagði að þessir vöðvar veikist oft með aldrinum og við langvarandi notkun á skóm. „Mörg þeirra vandamála, sem ég sé á stofunni minni, eru afleiðing þess að þessir vöðvar eru ekki virkjaðir við venjulega hreyfingu,“ sagði hann.
Hannah Kopelman, húðlæknir, tók undir orð Conenello og sagði að það að ganga um berfættur heima veiti húðinni tækifæri til að anda og það geti minnkað raka og dregið úr hættunni á sveppasýkingum á borð við fótsvepp. „Þess utan getur bein snerting við gólfið haft afslappandi áhrif því það að finna fyrir mismunandi yfirborðsflötum undir fótunum getur virkað róandi og næstum eins og létt útgáfa af svæðismeðferð,“ sagði hún.
Hún benti einnig á að ákveðnir ókostir geti fylgt því að ganga um berfættur því fæturnir geti komist í snertingu við ofnæmisvalda, dýrahár eða þrifaefni á gólfinu. Það geti verið slæmt fyrir fólk með slæma húð eða exem.