fbpx
Sunnudagur 29.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Er skaðlegt að ganga um berfættur heima hjá sér?

Sunnudaginn 29. mars 2026 14:30

Það er vont að stíga berfættur á Legokubba.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þegar maður kemur heim og fer úr skónum leitar stundum spurningin á mann um hvort það sé góð hugmynd að ganga um berfættur á hörðum gólfunum? Svarið er ekki augljóst því læknar segja bæði kosti og galla fylgja þessu og tengist það stöðu mála og heilbrigði fólks.

HuffPost skýrir frá þessu og hefur eftir Robert Conenello, fótaaðgerðafræðingi, að þegar talað er um að ganga um berfættur þýði það að húðin snerti undirlagið. Allt annað sé talinn vera fótabúnaður, þar á meðal sokkar því þeir breyti hreyfingum líkmans.

Hann sagðist almennt séð vera hlynntur því að fólk gangi um berfætt heima hjá sér. Það auki styrkinn í innri vöðvum fótanna.

Hann sagði að þessir vöðvar veikist oft með aldrinum og við langvarandi notkun á skóm. „Mörg þeirra vandamála, sem ég sé á stofunni minni, eru afleiðing þess að þessir vöðvar eru ekki virkjaðir við venjulega hreyfingu,“ sagði hann.

Hannah Kopelman, húðlæknir, tók undir orð Conenello og sagði að það að ganga um berfættur heima veiti húðinni tækifæri til að anda og það geti minnkað raka og dregið úr hættunni á sveppasýkingum á borð við fótsvepp. „Þess utan getur bein snerting við gólfið haft afslappandi áhrif því það að finna fyrir mismunandi yfirborðsflötum undir fótunum getur virkað róandi og næstum eins og létt útgáfa af svæðismeðferð,“ sagði hún.

Hún benti einnig á að ákveðnir ókostir geti fylgt því að ganga um berfættur því fæturnir geti komist í snertingu við ofnæmisvalda, dýrahár eða þrifaefni á gólfinu. Það geti verið slæmt fyrir fólk með slæma húð eða exem.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

