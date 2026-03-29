Borðaði bara rautt kjöt og egg í 300 daga – Líkami hans gjörbreyttist

Dag einn tók hann ákvörðun sem átti eftir að gjörbreyta lífi hans. Hann hætti algjörlega að borða grænmeti og borðaði bara rautt kjöt og egg í heilt ár. Smávegis fiskur fékk að fljóta með.
Ekkert korn, ekkert grænmeti, engir ávextir. Bara kjöt, egg, smávegis fiskur og vatn.
Þetta hljómar ansi öfgafullt og það var það einnig.
Patrick borðaði 450 grömm af steik, hálft kíló af hakki og sex egg á dag. Á tólf mánuðum léttist hann um 63 kíló og mittismálið minnkaði um 48 cm.
Í myndbandi, sem hann birti á YouTube, segir hann að hann vanti enn að missa 7 til 9 kíló til að ná markmiði sínu en munurinn á honum fyrir 12 mánuðum og nú sé rosalegur.
Áður en hann byrjaði á þessu var hann alltaf svo þreyttur að hann gat ekki leikið við tveggja ára son sinn. Hann þjáðist af bakverkjum, verkjum í hnjám og ökklum og það skipti engu hversu lengi hann svaf, hann var alltaf þreyttur. Hann hraut svo rosalega að engin gat sofið nærri honum.
En eftir 12 mánaða kúr, var staðan gjörbreytt. Hann getur leikið við son sinn klukkustundum sama, bakverkirnir eru horfnir og liðirnir eru ekki lengur stífir.