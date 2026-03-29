Blandaðu jógúrt með salti og settu í ísskápinn – „Þetta er leyndarmál ömmu“

En það er hægt að búa til sinn eigin ost með aðeins tveimur efnum, grunntækjabúnaði og smávegis þolinmæði að því er segir í umfjöllun Flagman sem kallar uppskriftina „Leyndarmál ömmu“.
Uppskriftin ber greinileg merki eldhúshæfileika ömmu gömlu: Hún er einföld, ódýr og afraksturinn bragðast ótrúlega vel.
Allt sem þarf er smá jógúrt og salt auk stórrar skálar, hreins viskastykkis og sigti.
Jógúrtin, helst grísk eða þykk hrein, er blönduð með smá salti og hellt í viskastykkið sem er lagt ofan á sigtið. Þetta er síðan sett inn í ísskáp í 24 klukkustundir þannig að vökvinn sígi úr og áferðin verði föst og rjómalöguð.
Afraksturinn er ekki klassískur harður ostur, heldur mjúkur og smyrjanlegur ostur sem gengur undir nafninu „labneh“ í Miðausturlöndum.
Það er hægt að krydda hann með kryddjurtum, setja ólífuolíu ofan á hann eða nota hann til að dýfa brauði og grænmeti í.
Bragðið er milt, frísklegt og auðvelt að verða háður honum.