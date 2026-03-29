Sunnudagur 29.mars 2026

Ákvarðanataka þín á fyrstu 10 mínútum kjarnorkustríðs skiptir sköpum varðandi lífslíkur þínar

Sunnudaginn 29. mars 2026 11:00

Við verðum að vona að kjarnorkustríð brjótist ekki út. Mynd úr safni.

Gleymdu öllu um að leika hetju. Ef aðvörunarmerki eru gefin og sveppalagað ský rís til himins, þá hefur þú nákvæmlega 10 mínútur til að taka þær ákvarðanir sem skipta sköpum um hvort þú lifir af eða ekki.

Það er alveg óhætt að segja að heimurinn logi um þessar mundir. Stríð í Úkraínu og við Miðjarðarhaf og olíuverðið í hæstu hæðum vegna þess.

Eflaust hafa sumir áhyggjur af að ástandið geti versnað enn frekar og einhverjum detti í hug að beita kjarnorkuvopnum. Vonandi fer nú ekki svo illa en það sakar ekki að undirbúa sig og hér á eftir koma leiðbeiningar um hvernig á að bregðast við ef svo illa fer að einhverjum vitleysingi detti í hug að hefja kjarnorkustríð.

Þú hefur 10 mínútur

Í myndbandi, sem var birt á TikTok, segir höfundurinn, sem segist vera alvöru „prepper“ hvað á að gera á fyrstu 10 mínútunum eftir að kjarnorkusprengja springur. Það séu þessar mínútur sem skipta öllu varðandi það hvort þú lifir af eða ekki.

„Þetta snýst um að örvænta ekki, þetta snýst um ákvarðanirnar sem þú tekur,“ segir hann.

Hér eru mikilvægustu reglurnar:

Ekki horfa á ljósglampann – Hann er bjartari en sólin og þú blindast samstundis og sjónhimnurnar brenna.

Leitaðu skjóls innandyra – Besti möguleikinn til að lifa höggbylgjuna af og forðast geislavirka úrkomu er að komast í skjól í steinsteyptri byggingu eða því sem er enn betra, kjallara.

Fyrstu 12-24 klukkustundirnar eru afgerandi – Geislavirk úrkoma hefst 10-15 mínútum eftir sprenginguna og er hættuleg í allt að 72 klukkustundir.

Hin fullkomna stelling

Þegar þú ert búinn að koma þér í skjól, skaltu fara í stellingu sem veitir þér mestu líkurnar á að lifa höggbylgjuna af.

Lokaðu augunum.

Leggstu niður og verndaðu höfuðið.

Hafðu munninn örlítið opinn – Þetta snilldarráð hjálpar til við að jafna út þrýstinginn á hljóðhimnurnar og það dregur úr hættunni á að þær springi.

Eftir sprenginguna

Ef þú lendir í geislavirkri úrkomu þarftu að þrífa þig.

Farðu úr ysta fatalaginu – Þá losnarðu við 90% af geislavirku efnunum. Settu fötin í poka og lokaðu honum vel.

Þvoðu þér – Hreinsaðu húðina vel og vandlega með sápu og vatni.

Skiptu um föt – Farðu í hrein föt sem lentu ekki í geislavirkri úrkomu.

Þú mátt alls ekki nota hárnæringu eftir kjarnorkusprengingu því efnin í hárnæringunni geta virkað eins og lím og bundið geislavirku efnin í hárinu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

