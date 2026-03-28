Yfirgaf eiginkonuna til að stunda kynlíf með móður sinni

Þetta hljómar eiginlega eins og söguþráðurinn í undarlegri kvikmynd en fyrir Kim West hófst þetta allt þegar hún var 19 ára. Hún eignaðist þá dreng, sem fékk nafnið Ben, í Kaliforníu. Hún gaf hann til ættleiðingar og flutti sjálf til Englands.
Þrír áratugir liðu án þess að nokkuð samband væri á milli mæðginanna en 2013 ákvað Ben að hafa uppi á móður sinni.
Úr huggulegum bréfum yfir í „stórkostlegt“ kynlíf
Samskipti mæðginanna hófust með sakleysislegum bréfaskriftum og símtali en þegar þau hittust 2014 gerðist það sem flestir segja vera klikkað og óhugsandi.
Þau fóru nánast samstundis upp í rúm til að stunda kynlíf.
Ben, sem var kvæntur Victoria, dró ekki dul á neitt þegar hann lýsti kynlífinu með móður sinni og sagði það hafa verið „stórkostlegt“ og sagði Victoria að hann gæti bara stundað kynlíf með henni ef hann ímyndaði sér að hún væri móðir hans.
Kim játaði síðar að hún hafi verið mjög öfundsjúk út í tengdadóttur sína: „Mér líkaði ekki við hana. Þegar Ben snerti hana, varð ég öfundsjúk,“ sagði hún að sögn Daily Star.
Nokkrum dögum eftir að mæðginin byrjuðu að stunda kynlíf saman yfirgaf Ben Victoria og flutti inn til móður sinnar sem bjó þá í Michigan í Bandaríkjunum.
Mál þeirra varð fljótlega umtalað og þótti að vonum mjög hneykslanlegt. Í Michigan er sifjaspell refsivert og liggur allt að 15 ára fangelsi við því.
En Kim og Ben neituðu að um sifjaspell væri að ræða og sögðust vera fórnarlömb „Genetic Sexual Attraction“ (Erfðafræðileg kynferðisleg aðlöðun). Það er umdeild kenning um að foreldrar og börn þeirra, sem hittast fyrst þegar börnin hafa náð fullorðinsaldri, geti laðast mjög mikið kynferðislega að hver öðrum því engin náttúruleg tengsl hafi myndast á milli foreldris og barns á uppvaxtarárum þess.
„Okkur er ætlað að vera saman,“ sagði Kim en Ben sagðist aldrei hafa litið á hana sem móður sína, bara sem rekkjunaut.