fbpx
Laugardagur 28.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þetta skilja bara stúlkur sem eiga eldri bræður

Pressan
Laugardaginn 28. mars 2026 16:30

Mynd úr safni.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það eru örugglega blendnar tilfinningar að eiga eldri bróður eða bræður, sérstaklega hjá stúlkum. Bræður leggja allt í sölurnar til að vernda litlu systur sína, þeir geta verið mjög pirrandi og þeir geta útvegað eitt og annað sem foreldrarnir mega ekki vita um. Ef þú ólst upp í skugga stóra bróður, þá kannast þú vel við það sem kemur fram hér fyrir neðan.

Þú valdir auðvitað ekki að eiga eldri bróður og stundum hefur þú örugglega óskað þess að þú ættir hann ekki en innst inni getur þú ekki hugsað þér lífið án hans.

Þú hefur hjálpað honum við lygarnar – Þegar foreldrar ykkar fóru í helgarferð og heimilið breyttist í næturklúbb eða þegar hann laumaði stelpum inn í herbergið sitt, þá varst það þú sem sást um blekkingarleikinn til að foreldrar ykkar kæmust ekki að þessu.

Þú laugst blákalt að foreldrum ykkar til að bjarga honum. En þú veist líka að hann myndi gera það sama fyrir þig.

Þú varst (aðeins of) hrifin af vinum hans – Verum bara hreinskilin. Það var alltaf þannig að einn af vinum hans var aðeins of sætur. Þú áttir aldrei í vandræðum með að finna afsökun fyrir að vera hjá þeim í stofunni, bara til að geta horft á sæta vininn sem var líka fyndnari en bróðir þinn.

Hann réði yfir fjarstýringunni – Þú áttir ekki séns á að horfa á uppáhaldsþáttinn þinn í sjónvarpinu og fékkst ekki að ráða hvaða tónlist var hlustað á í bílnum. Bróðir þinn taldi að þar sem hann var eldri, þá hefði hann guðdómlegan rétt til að ráða hvað var horft á og hlustað á. Hann sat alltaf í framsætinu og þú komst því ekki einu sinni nálægt útvarpstækinu.

Hann var fyrsti „dílerinn“ þinn – Þegar þú og vinkonurnar byrjuðu að drekka áfengi þá sá hann um að kaupa það fyrir ykkur því þið voruð of ungar til að fara í Ríkið. Hann taldi aldrei eftir sér að skjótast í Ríkið og kaupa það sem þú baðst hann um.

Þú manst enn eftir „slagsmálunum“ – Það skipti engu hversu oft mamma ykkar öskraði á ykkur að það mætti ekki slást, hann fann alltaf einhverja leið til að „þjálfa“ þig. Högg í upphandlegginn, tók þig glímutaki eða reif í hárið. Þú ert örugglega með lítið ör eða kúlu sem minnir þig á að hann „herti“ þig snemma.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 6 mínútum
Þetta skilja bara stúlkur sem eiga eldri bræður
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær

Hjartnæm saga sjö hunda í Kína dæmi um fjöður sem varð að fimm hænum

Hjartnæm saga sjö hunda í Kína dæmi um fjöður sem varð að fimm hænum
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær

Greinir frá átakanlegu símtali frá systur sinni: „Mamma er horfin"

Greinir frá átakanlegu símtali frá systur sinni: „Mamma er horfin“
Pressan
Í gær

Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja

Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum

25 ára þolandi hópnauðgunar hafði betur gegn föður sínum og fær dánaraðstoð í dag – „Nú skulum við sjá hvort ég fái loksins að hvíla í friði"

25 ára þolandi hópnauðgunar hafði betur gegn föður sínum og fær dánaraðstoð í dag – „Nú skulum við sjá hvort ég fái loksins að hvíla í friði“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Kenning gæti varpað nýju ljósi á hvarf MH370

Kenning gæti varpað nýju ljósi á hvarf MH370
Pressan
Fyrir 2 dögum

Móðir sökuð um að ganga of langt eftir ásakanir um einelti gegn syni hennar

Móðir sökuð um að ganga of langt eftir ásakanir um einelti gegn syni hennar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Enn þreytt eftir fullan nætursvefn? – Sérfræðingur segir þetta ástæðuna

Enn þreytt eftir fullan nætursvefn? – Sérfræðingur segir þetta ástæðuna
Pressan
Fyrir 3 dögum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Handtekin eftir sérkennilegan gjörning í tveimur Airbnb-íbúðum

Handtekin eftir sérkennilegan gjörning í tveimur Airbnb-íbúðum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Bretar óttast að þriðja heimsstyrjöldin sé handan við hornið

Bretar óttast að þriðja heimsstyrjöldin sé handan við hornið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fundu„óhugnanlegt" falið herbergi í Airbnb-íbúðinni: „Örugglega notað í eitthvað ólöglegt"

Fundu„óhugnanlegt“ falið herbergi í Airbnb-íbúðinni: „Örugglega notað í eitthvað ólöglegt“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Pressan
Fyrir 5 dögum
Pressan
Fyrir 5 dögum

Netáskorun talin hafa orðið 9 ára stúlku að bana

Netáskorun talin hafa orðið 9 ára stúlku að bana
Pressan
Fyrir 5 dögum

Hundur gróf upp flösku sem talin er tengjast sögufrægu morðmáli

Hundur gróf upp flösku sem talin er tengjast sögufrægu morðmáli
Pressan
Fyrir 5 dögum
Pressan
Fyrir 5 dögum
