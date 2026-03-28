Þetta skilja bara stúlkur sem eiga eldri bræður

Þú valdir auðvitað ekki að eiga eldri bróður og stundum hefur þú örugglega óskað þess að þú ættir hann ekki en innst inni getur þú ekki hugsað þér lífið án hans.
Þú hefur hjálpað honum við lygarnar – Þegar foreldrar ykkar fóru í helgarferð og heimilið breyttist í næturklúbb eða þegar hann laumaði stelpum inn í herbergið sitt, þá varst það þú sem sást um blekkingarleikinn til að foreldrar ykkar kæmust ekki að þessu.
Þú laugst blákalt að foreldrum ykkar til að bjarga honum. En þú veist líka að hann myndi gera það sama fyrir þig.
Þú varst (aðeins of) hrifin af vinum hans – Verum bara hreinskilin. Það var alltaf þannig að einn af vinum hans var aðeins of sætur. Þú áttir aldrei í vandræðum með að finna afsökun fyrir að vera hjá þeim í stofunni, bara til að geta horft á sæta vininn sem var líka fyndnari en bróðir þinn.
Hann réði yfir fjarstýringunni – Þú áttir ekki séns á að horfa á uppáhaldsþáttinn þinn í sjónvarpinu og fékkst ekki að ráða hvaða tónlist var hlustað á í bílnum. Bróðir þinn taldi að þar sem hann var eldri, þá hefði hann guðdómlegan rétt til að ráða hvað var horft á og hlustað á. Hann sat alltaf í framsætinu og þú komst því ekki einu sinni nálægt útvarpstækinu.
Hann var fyrsti „dílerinn“ þinn – Þegar þú og vinkonurnar byrjuðu að drekka áfengi þá sá hann um að kaupa það fyrir ykkur því þið voruð of ungar til að fara í Ríkið. Hann taldi aldrei eftir sér að skjótast í Ríkið og kaupa það sem þú baðst hann um.
Þú manst enn eftir „slagsmálunum“ – Það skipti engu hversu oft mamma ykkar öskraði á ykkur að það mætti ekki slást, hann fann alltaf einhverja leið til að „þjálfa“ þig. Högg í upphandlegginn, tók þig glímutaki eða reif í hárið. Þú ert örugglega með lítið ör eða kúlu sem minnir þig á að hann „herti“ þig snemma.