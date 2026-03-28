Laugardagur 28.mars 2026

Pressan
Þessu muntu sjá eftir á dánarbeðinum

Laugardaginn 28. mars 2026 19:00

Ættingjar hjá konu sem liggur banaleguna.

Ástralski hjúkrunarfræðingurinn Bronnie Ware hefur árum saman annast fólk sem hefur legið banaleguna. Hún ræddi mikið við fólkið og segir að margir hafi sagst sjá eftir ýmsu í lífinu, bæði því sem þeir gerðu og gerðu ekki. Hún tók saman lista yfir það sem flestir hinna dauðvona sögðust sjá eftir.

Hún vann á líknardeild þar sem sjúklingarnir áttu yfirleitt 3 til 12 vikur eftir ólifaðar. Þegar hún spurði þá hverju þeir sæju mest eftir í lífinu var svarið aldrei: „Að ég keypti ekki stærri bíl.“

Það sem flestir nefndu var:

„Að ég lifði fyrir aðra og ekki fyrir mig“ – Þetta er á toppi listans sem hún tók saman. Þegar fólkið leit um öxl og fór yfir lífið, uppgötvaði það hversu marga drauma það hafði gefið upp á bátinn af því að það reyndi að uppfylla væntingar foreldra sinna, yfirmannsins eða samfélagsins til þess.

„Ég vann of mikið“ – Þetta á sérstaklega við um karlmennina. Ware segir að næstum því allir karlarnir hafi sagst sjá eftir að hafa unnið of mikið. Þeir misstu af því að taka þátt í uppeldi barnanna sinna og gæðastundum með maka sínum. Allt af því að þeir sóttust eftir stöðuhækkun eða bónus.

„Að ég leyndi tilfinningum mínum“ – Margir karlanna sögðust hafa leynt tilfinningum sínum til að halda friðinn eða virðast „sterkir“. Afraksturinn? Miðlungslíf þar sem þeirra nánustu þekktu þá aldrei raunverulega. Hreinskilni getur valdið reiði í núinu en hún skapar virðingu og dýpkar sambönd til langs tíma litið.

„Að ég lét vinina renna mér úr greipum“ – Þetta könnumst við öll við. Það er svo mikið að gera í lífinu, börnin koma í heiminn og skyndilega eru þrjú ár síðan við hittum vinahópinn síðast. Sjúklingarnir sögðust sjá mjög eftir að hafa ekki lagt meiri áherslu á að viðhalda vináttunni.  

„Að ég valdi ekki hamingjuna“ – Þetta er kannski það allra athyglisverðasta því hamingja er val okkar. Margir uppgötva allt of seint að þeir sitja fastir í gömlum hjólförum og venjum af því að þeir voru hræddir við að gera breytingar á lífi sínu. Þeir létu sem þeir væru sáttir en innst inni langaði þá að hlæja í gegnum lífið og vera barnalegir.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Þessu muntu sjá eftir á dánarbeðinum
Svona oft þurfa karlmenn að stunda kynlíf árlega til að minnka líkurnar á hjartasjúkdómum
Ótrúleg áætlun Pútíns – Ætlar að senda 100.000 Rússa þangað
Fólk fætt á þessum dögum er oft með greindarvísitölu yfir meðaltali
70 ár frá Volvo-uppfinningunni sem breytti sögu bílanna
Áhugaverð niðurstaða rannsóknar um mataræði og krabbamein
Orðrómur um Barron Trump breiðist út á Internetinu – Hvað er satt?
Þetta skilja bara stúlkur sem eiga eldri bræður

Ferðamenn hætt komnir í Reynisfjöru – „Þessi fá Darwinverðlaunin“
Íslensk kona miður sín út af afmælisgjöfinni frá manninum sínum – „Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt“
Sirrý gáttuð á væli fullorðins fólks – „Hvers vegna á vinnustaður og það opinber stofnun að gefa vinnandi fólki sælgæti?“
Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu
Standa á gati eftir röð dularfullra mannshvarfa og dauðsfalls meðal vísindamanna og herforingja – Óttast að skýringanna sé að leita í geimnum

„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Chelsea og Liverpool berjast um sama manninn
Sakaður um að hafa látið ljót orð falla þegar hann var settur inn í fangaklefa
Íslensk kona miður sín út af afmælisgjöfinni frá manninum sínum – „Ég varð mökk pirruð yfir þessu og finnst þetta mjög asnalegt“
Sirrý gáttuð á væli fullorðins fólks – „Hvers vegna á vinnustaður og það opinber stofnun að gefa vinnandi fólki sælgæti?“
Össur harðorður – „Stefán Einar ætti frekar að loka að sér í hrútakofanum en láta sterkar konur pirra sig“
Þessar fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum
Bandaríkjamenn draga úr hættumati sínu varðandi hugsanlega árás Kínverja á Taívan

Bandaríkjamenn draga úr hættumati sínu varðandi hugsanlega árás Kínverja á Taívan
Standa á gati eftir röð dularfullra mannshvarfa og dauðsfalls meðal vísindamanna og herforingja – Óttast að skýringanna sé að leita í geimnum
Fráskilinn og stórskuldugur eftir að hann prófaði ChatGPT – „Guð minn góður. Hvað gerðist?“
Lukashenko gaf Kim Jong Un byssu „ef óvinir láta sjá sig“

Lukashenko gaf Kim Jong Un byssu „ef óvinir láta sjá sig“
Afhjúpuðu lygar konu sem þáði örorkubætur vegna meintrar kvíðaröskunar – „Móðgun við harðduglega skattgreiðendur“

Afhjúpuðu lygar konu sem þáði örorkubætur vegna meintrar kvíðaröskunar – „Móðgun við harðduglega skattgreiðendur“
Mætti á sjúkrahúsið í örvæntingu til að stöðva æskuvinkonu sína – Myndband
Hjartnæm saga sjö hunda í Kína dæmi um fjöður sem varð að fimm hænum

Hjartnæm saga sjö hunda í Kína dæmi um fjöður sem varð að fimm hænum
Gervigreindin bjargaði lífi hennar: „Ég hugsaði með mér að ég hefði engu að tapa“
Flugrisi kynnir nýja gerð flugsæta – Meiri þægindi, hærra verð
Greinir frá átakanlegu símtali frá systur sinni: „Mamma er horfin“

Greinir frá átakanlegu símtali frá systur sinni: „Mamma er horfin“
Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja

Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
25 ára þolandi hópnauðgunar hafði betur gegn föður sínum og fær dánaraðstoð í dag – „Nú skulum við sjá hvort ég fái loksins að hvíla í friði“
Varpar sprengju sem gæti sett málið gegn meintum banamanni Charlie Kirk í uppnám – „Sögðu að við ættum ekki að rannsaka þetta nánar“

Varpar sprengju sem gæti sett málið gegn meintum banamanni Charlie Kirk í uppnám – „Sögðu að við ættum ekki að rannsaka þetta nánar“
Kartafla vakti mikinn óhug – „Brenndu þetta til dauða“
Kenning gæti varpað nýju ljósi á hvarf MH370
Móðir sökuð um að ganga of langt eftir ásakanir um einelti gegn syni hennar
Örvænting á Tenerife þegar ferðamenn sátu fastir: „Getur einhver hjálpað okkur?“

Örvænting á Tenerife þegar ferðamenn sátu fastir: „Getur einhver hjálpað okkur?“
Teslueigandi skælbrosandi á handtökumynd – Ók ölvuð inn í þvögu af fólki

Teslueigandi skælbrosandi á handtökumynd – Ók ölvuð inn í þvögu af fólki
Enn þreytt eftir fullan nætursvefn? – Sérfræðingur segir þetta ástæðuna
Vaknaði upp við vondan draum eftir að eltihrellirinn braust inn til að sjúga á henni tærnar

Vaknaði upp við vondan draum eftir að eltihrellirinn braust inn til að sjúga á henni tærnar
„Þetta voru tveir ungir menn rétt að hefja starfsferil sinn“
13 tíma flugferð með lík um borð – Farþegar kvörtuðu undan lykt
Handtekin eftir sérkennilegan gjörning í tveimur Airbnb-íbúðum

Handtekin eftir sérkennilegan gjörning í tveimur Airbnb-íbúðum
Bretar óttast að þriðja heimsstyrjöldin sé handan við hornið

Bretar óttast að þriðja heimsstyrjöldin sé handan við hornið
„Ég var alltaf að detta í fríinu með strákunum á Ibiza“ – Greindur með sjúkdóm við heimkomu
Fundu„óhugnanlegt“ falið herbergi í Airbnb-íbúðinni: „Örugglega notað í eitthvað ólöglegt“