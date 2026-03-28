Þessu muntu sjá eftir á dánarbeðinum

Hún vann á líknardeild þar sem sjúklingarnir áttu yfirleitt 3 til 12 vikur eftir ólifaðar. Þegar hún spurði þá hverju þeir sæju mest eftir í lífinu var svarið aldrei: „Að ég keypti ekki stærri bíl.“
Það sem flestir nefndu var:
„Að ég lifði fyrir aðra og ekki fyrir mig“ – Þetta er á toppi listans sem hún tók saman. Þegar fólkið leit um öxl og fór yfir lífið, uppgötvaði það hversu marga drauma það hafði gefið upp á bátinn af því að það reyndi að uppfylla væntingar foreldra sinna, yfirmannsins eða samfélagsins til þess.
„Ég vann of mikið“ – Þetta á sérstaklega við um karlmennina. Ware segir að næstum því allir karlarnir hafi sagst sjá eftir að hafa unnið of mikið. Þeir misstu af því að taka þátt í uppeldi barnanna sinna og gæðastundum með maka sínum. Allt af því að þeir sóttust eftir stöðuhækkun eða bónus.
„Að ég leyndi tilfinningum mínum“ – Margir karlanna sögðust hafa leynt tilfinningum sínum til að halda friðinn eða virðast „sterkir“. Afraksturinn? Miðlungslíf þar sem þeirra nánustu þekktu þá aldrei raunverulega. Hreinskilni getur valdið reiði í núinu en hún skapar virðingu og dýpkar sambönd til langs tíma litið.
„Að ég lét vinina renna mér úr greipum“ – Þetta könnumst við öll við. Það er svo mikið að gera í lífinu, börnin koma í heiminn og skyndilega eru þrjú ár síðan við hittum vinahópinn síðast. Sjúklingarnir sögðust sjá mjög eftir að hafa ekki lagt meiri áherslu á að viðhalda vináttunni.
„Að ég valdi ekki hamingjuna“ – Þetta er kannski það allra athyglisverðasta því hamingja er val okkar. Margir uppgötva allt of seint að þeir sitja fastir í gömlum hjólförum og venjum af því að þeir voru hræddir við að gera breytingar á lífi sínu. Þeir létu sem þeir væru sáttir en innst inni langaði þá að hlæja í gegnum lífið og vera barnalegir.