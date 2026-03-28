Þessar fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum

Laugardaginn 28. mars 2026 13:30

Bláber eru ljúffeng og holl og innihalda mikið af andoxunarefnum.

Eitt af því sem er hægt að gera til að bæta mataræði sitt er að borða mat sem inniheldur mikið af andoxunarefnum. Þau eru gagnleg fyrir líkamann og hjálpa til í baráttunni við efni sem geta skaðað heilbrigðar frumur líkamans.

Ef þú vilt innbyrða meira af andoxunarefnum, þá nefnum við nokkrar fæðutegundir, sem innihalda mikið af andoxunarefnum, til sögunnar hér fyrir neðan.

Rauð ber – Rauð ber á borð við jarðarber, bláber og hindber eru meðal þeirra matvæla sem innihalda einna mest af andoxunarefnum.  Olivia Mathisen-Holloman, næringarfræðingur, sagði að sögn Lifestyla ao Minuto að rauð ber innihaldi einnig önnur mikilvæg næringarefni, til dæmis C-vítamín, sem styrkja ónæmiskerfið, auk kalíum sem hjálpar til við að halda blóðþrýstingnum í horfinu.

Sætar kartöflur – Þær innihalda mikið af andoxunarefnum að sögn Matthew J. Landry, næringarfræðings. Þess utan innihalda þær A-vítamín og fleiri góð efni.

Dökkt súkkulaði – Ef súkkulaði inniheldur minnst 70% kakó, þá telst það innihalda mikið af andoxunarefnum. Þess utan inniheldur það flavóníða sem hjálpa til við að lækka blóðþrýstinginn að sögn Mathisen-Holloman. Flavóníðar geta einnig bætt starfsemi hjartans og skapið.

Ætiþistlar – Þeir eru frábær uppspretta trefjja og innihalda einnig mikið af andoxunarefnum. Mathisen-Holloman benti á að þeir innihaldi einnig mikið C-vítamín, K-vítamín, magnesíum og kalíum.

Dökkgrænt blaðsalat – Landry sagði að dökkgrænt grænmeti eins og spínat innihaldi fjölda andoxunarefna sem styrki augun og ónæmiskerfið. Þess utan fylgja K-vítamín, folat og járn með í kaupunum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Þessar fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Bandaríkjamenn draga úr hættumati sínu varðandi hugsanlega árás Kínverja á Taívan
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Standa á gati eftir röð dularfullra mannshvarfa og dauðsfalls meðal vísindamanna og herforingja – Óttast að skýringanna sé að leita í geimnum
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Fráskilinn og stórskuldugur eftir að hann prófaði ChatGPT – „Guð minn góður. Hvað gerðist?“
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Lukashenko gaf Kim Jong Un byssu „ef óvinir láta sjá sig“
Pressan
Í gær
Afhjúpuðu lygar konu sem þáði örorkubætur vegna meintrar kvíðaröskunar – „Móðgun við harðduglega skattgreiðendur“
Pressan
Í gær
Mætti á sjúkrahúsið í örvæntingu til að stöðva æskuvinkonu sína – Myndband
Pressan
Í gær
Hjartnæm saga sjö hunda í Kína dæmi um fjöður sem varð að fimm hænum

Mest lesið

Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu
Fráskilinn og stórskuldugur eftir að hann prófaði ChatGPT – „Guð minn góður. Hvað gerðist?“
Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“
Hafði samræði við konu á salerni – Blekkti hana síðan og aðstoðaði félaga sinn við nauðgun
Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena

Nýlegt

„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Klopp tjáir sig um yfirvofandi brottför Salah
Óttaðist um eigið öryggi en þarf samt að endurgreiða leigjandanum
Tvö stórlið klár í að taka Rashford ef Barcelona tekur ekki upp veskið
Leikmaður Vals tjáir sig um ákvörðun félagsins varðandi Aron
Fullyrt að óvænt félag sé með Bruno Fernandes á blaði fyrir sumarið
Pressan
Í gær
Greinir frá átakanlegu símtali frá systur sinni: „Mamma er horfin“
Pressan
Í gær

Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja

Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja
Pressan
Í gær
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Pressan
Í gær
25 ára þolandi hópnauðgunar hafði betur gegn föður sínum og fær dánaraðstoð í dag – „Nú skulum við sjá hvort ég fái loksins að hvíla í friði“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Varpar sprengju sem gæti sett málið gegn meintum banamanni Charlie Kirk í uppnám – „Sögðu að við ættum ekki að rannsaka þetta nánar“

Varpar sprengju sem gæti sett málið gegn meintum banamanni Charlie Kirk í uppnám – „Sögðu að við ættum ekki að rannsaka þetta nánar“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Kartafla vakti mikinn óhug – „Brenndu þetta til dauða“

Kartafla vakti mikinn óhug – „Brenndu þetta til dauða“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kenning gæti varpað nýju ljósi á hvarf MH370
Pressan
Fyrir 2 dögum

Móðir sökuð um að ganga of langt eftir ásakanir um einelti gegn syni hennar

Móðir sökuð um að ganga of langt eftir ásakanir um einelti gegn syni hennar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Örvænting á Tenerife þegar ferðamenn sátu fastir: „Getur einhver hjálpað okkur?“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Teslueigandi skælbrosandi á handtökumynd – Ók ölvuð inn í þvögu af fólki
Pressan
Fyrir 3 dögum

Enn þreytt eftir fullan nætursvefn? – Sérfræðingur segir þetta ástæðuna

Enn þreytt eftir fullan nætursvefn? – Sérfræðingur segir þetta ástæðuna
Pressan
Fyrir 3 dögum

Vaknaði upp við vondan draum eftir að eltihrellirinn braust inn til að sjúga á henni tærnar

Vaknaði upp við vondan draum eftir að eltihrellirinn braust inn til að sjúga á henni tærnar
Pressan
Fyrir 3 dögum
„Þetta voru tveir ungir menn rétt að hefja starfsferil sinn“
Pressan
Fyrir 4 dögum
13 tíma flugferð með lík um borð – Farþegar kvörtuðu undan lykt
Pressan
Fyrir 4 dögum

Handtekin eftir sérkennilegan gjörning í tveimur Airbnb-íbúðum

Handtekin eftir sérkennilegan gjörning í tveimur Airbnb-íbúðum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Bretar óttast að þriðja heimsstyrjöldin sé handan við hornið
Pressan
Fyrir 4 dögum
„Ég var alltaf að detta í fríinu með strákunum á Ibiza“ – Greindur með sjúkdóm við heimkomu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fundu„óhugnanlegt“ falið herbergi í Airbnb-íbúðinni: „Örugglega notað í eitthvað ólöglegt“
Pressan
Fyrir 5 dögum

„Ég klúðraði þessu“ – Hljóðupptaka varpar ljósi á hið hörmulega slys

„Ég klúðraði þessu“ – Hljóðupptaka varpar ljósi á hið hörmulega slys
Pressan
Fyrir 5 dögum

Danskar konur gagnrýna að Svíar hafi fylgt fordæmi Dana

Danskar konur gagnrýna að Svíar hafi fylgt fordæmi Dana
Pressan
Fyrir 5 dögum
Netáskorun talin hafa orðið 9 ára stúlku að bana
Pressan
Fyrir 5 dögum

Hundur gróf upp flösku sem talin er tengjast sögufrægu morðmáli

Hundur gróf upp flösku sem talin er tengjast sögufrægu morðmáli
Pressan
Fyrir 5 dögum
Spádómar Baba Vanga fyrir 2026 vekja óhug – Heimsstyrjöld og Pútín á útleið
Pressan
Fyrir 5 dögum
Sérfræðingar eru hreinskilnir – Svona lengi eiga samfarir að vara að meðaltali
Pressan
Fyrir 5 dögum

Sérfræðingur segir þessar reglur afgerandi fyrir gott hjónaband

Sérfræðingur segir þessar reglur afgerandi fyrir gott hjónaband
Pressan
Fyrir 5 dögum

Stephen Hawking með dökka spá áður en hann lést – Gæti orðið heimsendir

Stephen Hawking með dökka spá áður en hann lést – Gæti orðið heimsendir
Pressan
Fyrir 5 dögum
Fengu allar tölur réttar í lottóinu og töldu sig hafa unnið 6,2 milljarða – Fengu ekki einn eyri
Pressan
Fyrir 5 dögum
Öryggismálasérfræðingur segir að heimsbyggðin þurfi að búa sig undir óhugsandi martröð