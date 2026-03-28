Þessar fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum

Ef þú vilt innbyrða meira af andoxunarefnum, þá nefnum við nokkrar fæðutegundir, sem innihalda mikið af andoxunarefnum, til sögunnar hér fyrir neðan.
Rauð ber – Rauð ber á borð við jarðarber, bláber og hindber eru meðal þeirra matvæla sem innihalda einna mest af andoxunarefnum. Olivia Mathisen-Holloman, næringarfræðingur, sagði að sögn Lifestyla ao Minuto að rauð ber innihaldi einnig önnur mikilvæg næringarefni, til dæmis C-vítamín, sem styrkja ónæmiskerfið, auk kalíum sem hjálpar til við að halda blóðþrýstingnum í horfinu.
Sætar kartöflur – Þær innihalda mikið af andoxunarefnum að sögn Matthew J. Landry, næringarfræðings. Þess utan innihalda þær A-vítamín og fleiri góð efni.
Dökkt súkkulaði – Ef súkkulaði inniheldur minnst 70% kakó, þá telst það innihalda mikið af andoxunarefnum. Þess utan inniheldur það flavóníða sem hjálpa til við að lækka blóðþrýstinginn að sögn Mathisen-Holloman. Flavóníðar geta einnig bætt starfsemi hjartans og skapið.
Ætiþistlar – Þeir eru frábær uppspretta trefjja og innihalda einnig mikið af andoxunarefnum. Mathisen-Holloman benti á að þeir innihaldi einnig mikið C-vítamín, K-vítamín, magnesíum og kalíum.
Dökkgrænt blaðsalat – Landry sagði að dökkgrænt grænmeti eins og spínat innihaldi fjölda andoxunarefna sem styrki augun og ónæmiskerfið. Þess utan fylgja K-vítamín, folat og járn með í kaupunum.