Þess vegna sestu alltaf á sama stað í sófanum

Fyrir marga er það nánast eins og helgiathöfn að setjast alltaf á sama stað því það tryggir þeim ró, strúktúr og tilfinningu um að þeir hafi stjórn á hlutunum í annríki hversdagsins.
Í atferlis- og umhverfissálfræði er föstum plássum lýst sem litlum akkerum sem tryggja fyrirsjáanleika.
Heilinn elskar að stytta sér leið og það að setjast alltaf á sama stað sparar andlega orku.
Vísindamenn segja að þörfin fyrir að sitja alltaf á sama stað, geti verið sérstaklega mikil hjá fólki sem hefur upplifað óróleika í lífinu eða hefur tilhneigingu til fullkomnunaráráttu. Tiedonhaku skýrir frá þessu.
Að eiga sér ákveðinn stað í sófanum, virkar oft eins og persónulegt svæði á heimilinu. Það sýnir fram á ákveðin tengsl, dregur úr hugsanlegum árekstrum við aðra og með tímanum tengir fólk staðinn við jákvæða upplifun, allt frá afslöppun eftir vinnu til huggulegra stunda með fjölskyldunni.
Fyrir aðra er valið ekki svo sálfræðilegt heldur einfaldlega praktískara. Birtan, útsýnið á sjónvarpið eða nánd við borð eða innstungu getur verið ástæðan.
En þegar sest hefur verið á sama staðinn nokkrum sinnum, verður það fljótt að vana.