Laugardagur 28.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Svona oft þurfa karlmenn að stunda kynlíf árlega til að minnka líkurnar á hjartasjúkdómum

Mynd/Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hefur þú áhyggjur af að þú stundir of lítið, eða kannski of mikið, kynlíf? Finnst þér kannski að makinn vilji ekki stunda eins mikið kynlíf og þú? En karlmenn, nú getið þið lagt vísindalegar staðreyndir á borðið til að sýna fram á að þið þurfið að stunda kynlíf til að draga úr líkunum á að fá hjartasjúkdóma.

Fram að þessu hefur væntanlega ekki virkað neitt sérstaklega vel að segja „ég þarf að stunda kynlíf heilsunnar vegna“. En nú styðja vísindin þessa fullyrðingu því kínverskir vísindamenn hafa komist að því að það að stunda oft kynlíf getur dregið úr líkunum á að fá hjartasjúkdóma.

Það voru vísindamenn við Qingdao háskólann sem unnu úr gögnum 17.000 fullorðinna og náðu þau yfir níu ár. Niðurstaðan er skýr: Ef þú vilt forðast ótímabært andlát, þá er gott að stunda kynlíf.

Hættusvæðið – Karlmenn sem stunda kynlíf 51 sinni eða sjaldnar á ári. Þeir eru í mun meiri hættu á að fá hjartasjúkdóma og deyja ótímabærum dauða.

Besta svæðið – Þeir sem stunda kynlíf ca. 103 sinnum á ári, að meðaltali tvisvar í viku, eru í minnstri hættu á að fá hjartasjúkdóma.

Lágmarkið – Ef þú nærð ekki 103 skiptum á ári, þá þarftu nú ekki að fyllast skelfingu, það er að segja ef þú nærð því að stunda kynlíf 52 sinnum á ári, þá hefur það jákvæð áhrif á heilsuna og lífslíkurnar.

Alexis Missick, hjá UK Meds, segir að það sé ekki galið að skipta heimsókn í líkamsræktarstöðina út með kynlífi. Við kynlífsiðkun brennir líkaminn um fimm hitaeiningum á mínútu, púlsinn fer á skrið og vöðvar um allan líkamann styrkjast. Þetta snýst ekki bara um hitaeiningar því kynlífið kemur blóðrásinni í gang og dregur úr stressi og er því gott fyrir heilbrigði hjartans.

Risvandamál eru aðvörunarkerfi líkamans

Rannsóknin leiddi einnig í ljós kynlíf er frábært tæki til að átta sig á almennu ástandi líkamans. Ef limurinn neitar að „standa rétt“ getur það verið merki um að æðakölkun eigi sér stað.

En mundu að allt er best í hófi og það á líka við um kynlíf. Vísindamennirnir komust að því að of mikið kynlíf, sem þeir skilgreina sem oftar en einu sinni á dag, getur haft neikvæð áhrif á hjartað. Það er því eins gott að ofgera þessu ekki.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

